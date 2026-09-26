Polonezii vor să investească 4 miliarde de euro în baza militară americană permanentă „Fort Trump”

Guvernul de la Varșovia intenționează să investească până la 17 miliarde de zloți (3,89 miliarde de euro) pentru construcția unei baze militare americane permanente în Polonia, dezvăluie Rzeczpospolita.

Valoarea investiției va depinde de decizia Washingtonului cu privire la dimensiunea și tipul forțelor armate americane care ar urma să fie staționate în Polonia, precum și de ritmul de lucru al Guvernului polonez la o lege specială.

Polonia vrea să găzduiască în permanență cel puțin 5.000 de soldați americani

Guvernul polonez negociază cu administrația de la Washington pentru înființarea unei baze permanente de aproximativ 5.000 de soldați. Aproximativ 7.000 de soldați sunt staționați în prezent în Polonia prin rotație.

„În condiții optime, proiectul ar putea fi finalizat până în 2029”, potrivit Biroului Prezidențial de Securitate Națională al Poloniei (BBN).

Dimensiunea și locația bazei nu sunt cunoscute deocamdată, notează ziarul citat.

O posibilă locație ar putea fi în apropierea coridorului Suwalki, considerat drept „călcâiul lui Ahile” al NATO. Alte posibile locații sunt în apropiere de orașele Wroclaw, Poznan sau Szczecin. Locația ar trebui să fie aproape de un aeroport, centre de transport, un centru logistic și un oraș important. Multe vor depinde însă de tipul de forțe pe care intenționează să le desfășoare SUA.

Karol Nawrocki vrea ca baza aflată în negocieri să fie numită „Fort Trump”

Aflat la începutul acestei săptămâni la New York pentru Adunarea Generală a ONU, președintele polonez Karol Nawrocki şi-a exprimat speranţa că SUA vor aproba definitiv planul legat de înfiinţarea unei baze militare permanente în Polonia și a propus ca aceasta să se numească „Fort Trump”. El și-a exprimat totodată dorința ca baza să fie finalizată înainte de expirarea mandatului preşedintelui Trump, adică până în 2029, transmite Bloomberg.

În plus, Nawrocki a dat asigurări că Polonia va fi pregătită să primească o parte din soldaţii care sunt dislocaţi în prezent în Germania, în cazul în care SUA vor decide să-şi reducă prezenţa în această ţară.

Donald Trump oferă speranțe Poloniei

Înainte de aceste declarații ale lui Nawrocki, Trump salutase înregistrarea unor „progrese majore” în vederea înfiinţării unei baze militare americane permanente în Polonia. „Locaţia va fi anunţată foarte curând”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Ideea înfiinţării unei baze americane permanente în Polonia a fost exprimată pentru prima dată de predecesorul lui Nawrocki, Andrzej Duda, în 2018. După lansarea invaziei ruse la scară largă din Ucraina, pe 24 februarie 2022, autoritățile poloneze şi-au intensificat eforturile pentru a asigura prezenţa trupelor americane.