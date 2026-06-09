Administrația Trump acuzată că voia să excludă imigranți din sistemul financiar

Planul, neraportat anterior și despre care Administrația pentru Securitate Socială din SUA a declarat că nu a fost pus în aplicare, ar fi folosit una dintre cele mai importante baze de date de identitate ale guvernului pentru a șterge, practic, oamenii din sistemul financiar, privându-i potențial de salarii, servicii bancare, beneficii guvernamentale și alte servicii, potrivit The Washington Post.

Jeremiah Schofield, care a lucrat la Securitatea Socială timp de 25 de ani, a declarat că a refuzat să ajute la implementarea planului după ce avocații au avertizat că declararea falsă a persoanelor în viață ca fiind decedate ar putea încălca legea federală. Într-un raport detaliat de 49 de pagini, Jeremiah Schofield a expus intenția guvernului de a folosi o bază de date extrem de confidențială pentru a marca aceste persoane ca fiind decedate, citeaza Blick, parte a trustului Ringier.

Strategia, care a rămas până acum necunoscută, ar fi fost un instrument menit să intimideze imigranții, chiar și pe cei aflați legal în SUA, determinându-i să plece de bunăvoie sau să caute ajutor, riscând însă să fie reținuți de autorități.

Planul ar fi fost coordonat de Departamentul de Securitate Internă (DHS), sub conducerea lui Kristi Noem, care ocupa funcția de secretar la Securitate Internă în aprilie 2025.

Conform lui Jeremiah Schofield, DHS a transmis inițial către Administrația pentru Securitate Socială o listă cu 6.100 de numere de securitate socială ce trebuiau eliminate din sistemul financiar, pe motiv că ar fi fost asociate unor „teroriști suspecți” aflați ilegal în țară. Ulterior, numărul a crescut dramatic la 2,7 milioane.

Pentru a implementa acest plan, administrația ar fi manipulat una dintre cele mai mari baze de date de identitate ale guvernului. Potrivit lui Schofield, datele ar fi urmat să fie folosite pentru a sprijini politica anti-imigrație a lui Donald Trump.

În cele din urmă, planul a fost abandonat, iar Administrația pentru Securitate Socială susține că lista cu cele 2,7 milioane de nume nu a fost niciodată inclusă în baza de date a persoanelor decedate.

Dezvăluirile au stârnit reacții puternice din partea politicienilor democrați, care acuză administrația de corupție și abuz de putere.

„Grație dezvăluirilor acestui denunțător, avem dovezi suplimentare că Administrația Trump nu doar că a încercat să reducă neglijent programele de asistență guvernamentală, dar a căutat și metode de a face rău deliberat oamenilor, în special imigranților”, a declarat senatorul democrat Richard Blumenthal.

În ciuda acestor acuzații, reprezentanții administrației Trump au negat orice utilizare ilegală a datelor.