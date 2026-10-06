Măsurile de criză privind prețul carburanților ar putea fi prelungite până la 31 martie 2027. Comisia pentru industrii a eliminat excepția privind marjele de rafinare și import.

Eliminarea excepției pentru rafinării și importatori

Situația de criză de pe piața țițeiului și a produselor petroliere din România ar putea fi prelungită până la data de 31 martie 2027, conform unui proiect adoptat marți, 6 octombrie 2026, de Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, instituție care este for decizional, potrivit Economica.net.

Inițiativa legislativă aduce o modificare importantă față de cadrul legal în vigoare, prin eliminarea unei excepții care permitea rafinăriilor și primilor importatori să își stabilească marjele de profit fără restricții.

Până în prezent, cadrul normativ menținea limitări ale adaosului comercial doar pe anumite segmente ale lanțului de distribuție, exceptând activitățile de rafinare și prima vânzare a produselor obținute din procesarea țițeiului, precum și prima vânzare a produselor petroliere importate.

Amendamentul depus de deputatul PSD Augustin Hagiu elimină această exceptare. Astfel, adaosul comercial din activitatea de rafinare și cel aferent primului import de produs rafinat vor fi, de asemenea, plafonate la nivelul mediu înregistrat în anul precedent, în măsura în care proiectul va fi votat și de plenul Camerei Deputaților.

Motivarea oficială a acestei modificări invocă necesitatea de a asigura coerența și efectivitatea mecanismului de limitare a adaosului comercial aplicat pe întregul lanț de comercializare a combustibililor.

Contextul pieței energetice din România

Măsurile vin într-un moment în care România continuă să fie un importator net atât de țiței, cât și de motorină. Gradul de dependență al țării față de sursele externe a crescut în ultimii ani, în condițiile în care una dintre cele trei rafinării majore ale țării, Petrotel, rămâne închisă.

În cadrul legislației de criză aflate în derulare, adaosurile distribuitorilor de carburanți sunt plafonate la nivelul mediu din anul anterior, acciza la motorină este redusă cu un procent de până la 25%, iar exporturile sunt supuse unor restricții. Totodată, benzinăriilor le este permisă o singură modificare de preț pe zi, programată până cel târziu la ora 12.00.

Cât costă un litru de benzină și motorină, marți, 6 octombrie 2026

Prețurile carburanților au fost actualizate marți, 6 octombrie 2026. În București, față de luni, benzina s-a scumpit cu 6 bani la Petrom, în timp ce celelalte mari rețele au păstrat aceleași tarife. Motorina are aceleași prețuri ca în ziua precedentă, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Benzina standard se vinde marți, 6 octombrie, în București, cu prețuri cuprinse între 10,05 și 10,11 lei pe litru. La MOL, litrul de benzină costă 10,11 lei, același preț ca luni. Și la Rompetrol, benzina este 10,11 lei/l, fără modificare față de ziua precedentă.