Benzina s-a scumpit ușor, luni, 5 octombrie 2026, în două lanțuri mari de alimentare din București, astfel că cea mai ieftină este 10,05 lei litrul.

Măririle de preț în cazul benzinei sunt de până la 4 bani, costul motorinei este constant, dar se apropie de 11 lei litrul, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, luni, 5 octombrie 2026

Prețuri la benzină și motorină. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cea mai ieftină benzină standard din București costă azi 10,05 lei/l, față de 10,03 lei, minimul de ieri (creștere cu 0,02 lei). Ea se găsește la Petrom, însă pentru această stație este prețul minim pe care îl practică de joi.

Stațiile Socar afișează un preț de 10,05 lei/l doar la una dintre stațiile din București, la fel ca ieri, iar la celelalte pompe benzina este 10,06 lei, cât era și duminică, sau 10,09 lei/l (creștere cu 0,04 lei).

Lukoil comercializează benzina cu 10,08 lei/l, costul maxim din ziua precedentă. Stația de alimentare nu mai are însă carburant la prețul de 10,03 lei, minimul de ieri.

La Rompetrol, carburantul a ajuns la 10,11 lei/l, același cost de duminică.

OMV vine benzina standard luni, 5 octombrie 2026, la 10,11 lei/l, la fel ca în ziua precedentă.

Și stațiile Mol vând carburantul cu 10,11 lei/l, prețul de duminică.

Raportat pe orașe după numărul de locuitori, cea mai ieftină benzină este la Cluj-Napoca și costă 9,93 de lei/l, preț constant din 18 septembrie. La Timișoara, carburantul se vinde cu 10,03 lei/l, la fel ca ieri. În București, Iași și Constanța, benzina costă 10,05 lei/l, de la 10,03 lei/l cât era duminică (o majorare cu 0,02 lei).

Cât costă motorina în București, luni, 5 octombrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,91 de lei/litru, preț constant din 23 septembrie, și se găsește la Petrom.

Și Socar afișează același preț de 10,91 de lei/l la o stație din București, constant din 22 septembrie, dar carburantul ajunge și la 10,94 de lei/l, același cost din 24 septembrie.

Stațiile Lukoil comercializează motorina standard cu 10,95 lei/l, prețul din 30 septembrie.

Rompetrol menține constant prețul la 10,97 de lei/l, același din 22 septembrie.

Și OMV vinde motorina standard luni, 5 octombrie 2026, tot cu 10,97 de lei/l, preț constant tot din 22 septembrie.

De asemenea, stațiile Mol mențin trendul și păstrează costul la 10,97 de lei/l, același din 23 septembrie.

Raportat pe județe, cel mai ieftin carburant este în Timișoara și costă 10,88 de lei/l, preț constant din 22 septembrie. În Cluj-Napoca, se vinde cu 10,89 de lei/litru, cost neschimbat din 23 septembrie. În București, Iași și Constanța, prețul motorinei pleacă de la 10,91 de lei/litru, preț menținut din 23 septembrie.

Prețul motorinei scade pe piețele angro, dar ieftinirea nu se resimte imediat la pompă. Decizia Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol a dus la o reducere a prețurilor pe piețele europene cu până la 4%.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Măsura a fost introdusă în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, luni, 5 octombrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă astăzi 9,87 lei/l, față de 9,79 lei/l, cât era ieri (o creștere cu 0,08 lei), și este disponibilă la stația Dacma din Lungulețu, Strada Principală nr. 172 (DN 7), județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină din țară a rămas la 10,75 de lei/litru, cost menținut din 26 septembrie, și se găsește la stația VhExtraOil din Eforie Nord, DN 39, județul Constanța.