Serviciile de informații occidentale au emis avertismente severe către conducerile companiilor europene din industria de apărare, semnalând că Federația Rusia își intensifică eforturile pentru eliminarea fizică a unor executivi și angajați de rang înalt. În urma acestor alerte, firmele de profil din întreaga Europă au luat măsuri drastice de securitate pentru a-și proteja personalul, informează o analiză realizată de Financial Times.

În contextul blocajului prelungit de pe frontul din Ucraina și al presiunilor economice tot mai mari de la Moscova, Kremlinul a ordonat extinderea operațiunilor de sabotaj și a acțiunilor de război hibrid pe teritoriul european, urmărind să submineze direct capacitatea de sprijin militar acordat Kievului.

Țintele Kremlinului: de la giganții din armament la producătorii de drone

Asasinarea unor ținte civile, o tactică considerată anterior o linie roșie chiar și de către serviciile secrete de la Moscova, a devenit o componentă activă în planurile operative ale Rusiei, au confirmat reprezentanți din cinci servicii europene de intelligence.

Spionajul rusesc nu vizează doar conducerea marilor corporații din domeniu, ci și executivii unor companii mai mici, dar strategice.

În mod special, agenții Moscovei monitorizează firmele implicate în producția de drone militare, componente electronice și ansambluri destinate echipamentelor de înaltă precizie furnizate armatei ucrainene.

Reprezentanții serviciilor de informații au subliniat că nivelul amenințării din Europa a crescut la cote alarmante, vizând atât infrastructura industrială, cât și siguranța personală a decidenților din sectorul privat de apărare.

Rolul GRU și utilizarea rețelelor de criminalitate organizată

Principalul motor al acestor operațiuni este GRU, serviciul de informații militare al Federației Ruse.

Pentru a-și masca amprenta și a îngreuna identificarea legăturilor directe cu statul rus, agenții GRU cooperează tot mai frecvent cu grupări de criminalitate organizată transfrontalieră.

Autoritățile din Germania, prin vocea directorului Serviciului german de informații interne (BfV), Sinan Selen, au avertizat public parlamentarii de la Berlin că Moscova planifică în mod deliberat acte de violență prin intermediul unor actori controlați de stat.

În ultimele șase luni, mai mulți directori de companii au confirmat că au primit instrucțiuni clare de la serviciile de securitate pentru a-și spori paza personală, după ce au fost identificate activități suspecte de supraveghere la domiciliile și sediile lor de muncă.

Oficialii europeni notează că, pe lângă potențialul mortal al acestor atacuri, un obiectiv esențial al Moscovei rămâne cel de natură psihologică, încercând să instaleze o stare de teamă în rândul comunității de afaceri care susține efortul de război al Ucrainei.

Președintele Rheinmetall, sub pază permanentă

Starea de alertă din industria europeană de apărare s-a intensificat simțitor după ce serviciile de informații americane și germane au reușit să deventejeze un plan rusesc de asasinare a lui Armin Papperger, directorul general al gigantului german Rheinmetall.

Papperger, o figură publică vocală în privința necesității aprovizionării continue a Ucrainei cu muniție și tehnică blindată, devenise o țintă prioritară pentru serviciile secrete de la Kremlin.