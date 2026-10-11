România, lider în UE la turismul intern: 89% dintre călătoriile românilor sunt făcute în țară, arată datele Eurostat

Europenii au reluat călătoriile într-un ritm tot mai susținut, însă preferințele privind destinațiile variază considerabil de la o țară la alta, arată datele Eurostat. În cursul anului 2025, rezidenții din Uniunea Europeană au efectuat 1,20 miliarde de călătorii în scop personal și profesional, în creștere cu 1,4% față de anul anterior, echivalentul a 17 milioane de deplasări suplimentare.

Printre toate statele membre, România se evidențiază categoric: este țara din UE cu cea mai mare pondere a vacanțelor și călătoriilor efectuate în interiorul propriilor granițe.

România, lider european la vacanțele făcute în țară

Statisticile Eurostat publicate pe 9 octombrie 2026 arată că 848 de milioane de călătorii (adică 70% din totalul la nivel european) au fost interne, în timp ce 264 de milioane (22%) au reprezentat deplasări în alte țări din spațiul comunitar. În total, 92% dintre toate călătoriile efectuate de cetățenii UE au rămas în interiorul Uniunii. Doar 8% dintre vacanțe au avut ca destinație țări din afara blocului comunitar, iar dintre acestea mai puțin de jumătate au fost în afara continentului european.

La nivelul statelor membre, România înregistrează cea mai ridicată pondere a călătoriilor interne din totalul deplasărilor efectuate de cetățenii săi, cu un procent de 89%. Topul este completat de Spania (87%), urmată de Grecia, Franța și Portugalia, fiecare cu câte 85%.

La polul opus se află regiunile sau statele de mici dimensiuni, unde turismul transfrontalier este regula. În Luxemburg, doar 5% dintre călătorii au fost făcute în interiorul țării, urmat de Belgia (29%) și Malta (32%).

Paradoxul banilor de vacanță: Se călătorește mai mult în țară, dar se cheltuiește mai mult în străinătate

Deși numărul călătoriilor interne l-a depășit considerabil pe cel al vacanțelor în străinătate, sumele totale alocate indică un raport inversat. În 2025, cetățenii UE au cheltuit 266,2 miliarde de euro pentru vacanțele și deplasările din propriile țări, în timp ce pentru vacanțele în străinătate suma totală a ajuns la 379,4 miliarde de euro.

Structura cheltuielilor arată clar că două componente înghit cea mai mare parte din bugetul de călătorie al europenilor:

Pentru călătoriile interne: cazarea și transportul au reprezentat peste jumătate din cheltuieli, respectiv 34% (90,3 miliarde de euro) pentru cazare și 21% (56,0 miliarde de euro) pentru transport.

cazarea și transportul au reprezentat peste jumătate din cheltuieli, respectiv 34% (90,3 miliarde de euro) pentru cazare și 21% (56,0 miliarde de euro) pentru transport. Pentru călătoriile în străinătate: ponderile alocate acestor două servicii cresc semnificativ. Cazarea a absorbit 35% din bugetul total (131,3 miliarde de euro), iar transportul a reprezentat 32% (121,5 miliarde de euro).