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Trucul genial cu baloane în valiză care te scutește de neplăceri: metoda ieftină previne scurgerea lichidelor în bagaje

Ionela Stănilă
Ionela Stănilă
Jurnalist
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Un obiect neobișnuit te ajută să îți protejezi hainele din valiză. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images.
Un obiect neobișnuit te ajută să îți protejezi hainele din valiză. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images.
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Fie că e vorba de valiză când călătorești sau de geantă de mână în viața de zi cu zi, dacă șamponul, demachiantul sau luciul de buze se scurg, neplăcerile sunt mari. Mai ales dacă geanta se pătează sau hainele din valiză se murdăresc. Un truc simplu te poate scuti de aceste neplăceri.

Cuprins:

Este uimitor de simplu

O sticluță care curge în valiză poate provoca rapid o mare mizerie. Tocmai de aceea merită să pui în valiză un obiect neobișnuit atunci când îți faci bagajele: baloane, relatează Blick, parte a grupului Ringier.

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Nu ai nevoie de niciun gadget special de călătorie. Sunt suficiente câteva baloane obișnuite. Le poți găsi în majoritatea supermarketurilor, la un preț mic, în raionul de articole pentru petreceri.

Cum procedezi

Iată cum funcționează: se taie capătul îngust (gâtul) unui balon dezumflat, se lărgește partea rotundă rămasă cu degetele, iar apoi se trage balonul peste capacul sticlei (șampon, loțiune, parfum), îmbrăcând bine zona de deschidere.

În cazul în care capacul se desface ușor în timpul călătoriei, balonul va forma un strat suplimentar de protecție.

Acest truc este potrivit pentru toate tipurile de lichide, cum ar fi șamponul, gelul de duș, crema de protecție solară, parfumul sau demachiantul. Dar acest truc poate fi folosit și pentru borcane cu cremă și pentru băuturile din bagajul de mână. Astfel, nimic nu se va vărsa, garantat.

Un alt avantaj: îți găsești lucrurile mai repede

Baloanele te pot ajuta chiar și într-un alt mod: dacă folosești culori diferite, poți distinge mai ușor sticlele. De exemplu, ai putea marca toate produsele de îngrijire cu baloane verzi, iar șamponul și gelul de duș cu baloane albastre. Lucrurile copiilor cu galben, iar produsele medicale cu roșu?

Pare un detaliu minor. Totuși, când valiza ta este plină până la refuz în timpul călătoriilor, lumina din baia hotelului este slabă sau pur și simplu trebuie să te grăbești, tocmai acest lucru poate fi destul de practic.

O măsură de siguranță suplimentară

Totuși, nu ar trebui să te bazezi doar pe balon. Verifică înainte de împachetare dacă toate închizătorile sunt bine strânse.

În cazul lichidelor, poți folosi în plus o pungă de plastic cu închidere. Dacă totuși se varsă ceva, mizeria va rămâne cel puțin limitată la acea zonă.

Este util și în viața de zi cu zi

De altfel, trucul nu este util doar în călătorii. Și în viața de zi cu zi te poate scuti de surprize neplăcute.

În geantă, îl poți folosi pentru a proteja crema de mâini, parfumul sau produsele de machiaj. Chiar și o sticlă de băutură deschisă poate fi protejată suplimentar. Chiar și rimelul rămâne ambalat etanș, ceea ce îl protejează împotriva uscării.

Baloanele ocupă foarte puțin spațiu și se pot trage rapid și foarte ușor peste capac. Un mic accesoriu, așadar, care poate fi util nu doar în valiză, ci și în viața de zi cu zi. Câteva baloane îți pot salva, în caz de urgență, ținuta de vacanță sau seara în oraș. Și este vorba doar de un mic gest care te scutește de o mare mizerie.

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Tags: calatorie turism vacanțe
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