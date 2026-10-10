RO-Alert în București, după ce Daria Maria Buzica, o fată de 15 ani din Sectorul 4, a dispărut

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Un mesaj RO-Alert a fost emis sâmbătă, 10 octombrie 2026, după ce Buzica Daria Maria, în vârstă de 15 ani, a plecat de la domiciliul din sectorul 4 din București și nu a mai revenit până în prezent.
„La data de 08.10.2026, BUZICA DARIA-MARIA, în vârstă de 15 ani, a plecat de la adresa de domiciliu situată în București, Sectorul 4 și nu a mai revenit până în prezent”, se arată în mesajul RO-Alert.
Semnalmente: înălțime: 1,62 m, greutate 62 kg, păr lung, închis la culoare, ochi căprui, față rotundă.
Îmbrăcăminte: cămașă bleu, blugi albaștri și adidași albi.
Semne particulare: aluniță lângă ochiul drept.
„Polițiștii au demarat procedurile de depistare a minorei în cauză, aceasta fiind dată în urmărire la nivel național. Cei care au văzut-o sau pot oferi detalii sunt rugați să anunțe Poliția Capitalei, apelând numărul unic de urgență 112”, a transmis Poliția Română.