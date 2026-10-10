Româncă din Italia, concediată după ce şi-a prelungit concediul ca să-și îngrijească mama bolnavă de cancer. Femeia lucra de 11 ani în companie

Liliana, o româncă angajată a unei companii din Limana, Italia, și-a pierdut locul de muncă după 11 ani, pentru că s-a întors la serviciu cu șase zile după sfârșitul concediului.

Femeia, în vârstă de 55 de ani, a rămas mai mult timp în România pentru a-și îngriji mama bolnavă de cancer, relatează publicația italiană Rai News.

Liliana ar fi cerut verbal șefului ei de departament prelungirea concediului, însă nu ar fi existat o confirmare scrisă.

La revenirea sa, angajata a fost acuzată de absență nemotivată între 24 august și 1 septembrie. Compania ar fi aplicat prevederile contractului național de muncă al metalurgiștilor, considerând că absența a depășit patru zile de concediu nejustificat și a concediat-o, conform Rai News.

Într-un alt caz, Ramona, o femeie de 37 de ani, a stat un an acasă pentru a avea grijă de fiul ei, bolnav de leucemie. Însă, odată întoarsă la muncă, nu doar că postul ei fusese ocupat de o altă persoană, dar a fost și trimisă în șomaj. Totul a început în 2024, când femeia a solicitat concediu parental.

„Trebuia să am grijă de fiul meu, diagnosticat cu leucemie limfoblastică acută, fără posibilitatea unui transplant – povestește Ramona – subliniez că a fost vorba de o perioadă de peste un an, impusă de o gravă urgență familială, protejată de lege. La 6 octombrie 2025 m-am întors regulat la serviciu”.