Astăzi încep filmările pentru sezonul 17 REAL „Românii au Talent”. Mihai Bobonete, Nadia Comăneci, Andra și Andi Moisescu s-au așezat la masa juriului, pregătiți să descopere oameni cu talente neașteptate. De la momente care vor stârni hohote de râs, până la prestații care vor emoționa și vor ridica sala în picioare, fiecare concurent va avea șansa să demonstreze că talentul nu are limite.

Emoțiile, reacțiile spontane și surprizele nu vor lipsi, iar jurații vor avea de luat decizii în fața unor momente care promit să transforme scena într-un adevărat show REAL.

„Noi suntem la filmările sezonului 17 REAL și abia așteptăm să vedem ce ne-au pregătit concurenții. Sunt 17 sezoane! WOW! Este ireal, dar, totuși REAL. În sezonul 17 publicul din sală devine parte din juriu – asta este foarte important.

Și ne bucurăm, de asemenea, că avem un nou jurat și întâmplarea face că filmările încep chiar într-o zi de 10, cu o jurată de nota 10. Și prezentatori de nota 20!”, au spus prezentatorii emisiunii, Smiley & Pavel Bartoș.

Din sezonul 17, toată experiența devine reală, iar oamenii din sală vor avea un cuvânt de spus la fiecare prestație de pe scenă.

Astfel, cei de acasă sunt invitați în platoul Românii au Talent, unde pot trăi emoția autentică, reacțiile spontane și să fie martorii unor momente care se întâmplă o singură dată. Locurile sunt limitate, dar trăirile reale!