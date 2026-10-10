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O angajată Carrefour, concediată după 15 ani din cauza unui cupon de reducere de 8,83 de euro. Ce despăgubiri uriașe va primi

Ionela Stănilă
Ionela Stănilă
Jurnalist
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O casieră de la supermarket cântărește cu ardei gras roșu. Sursă foto: Getty Images.
O angajată Carrefour, concediată după 15 ani din cauza unui cupon de reducere. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images.
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Un caz de concediere considerat abuziv de către magistrații din Spania s-a încheiat cu o victorie importantă în instanță pentru o fostă angajată a lanțului de hipermarketuri Carrefour.

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Cuponul buclucaș

Femeia, care lucrase în cadrul gigantului de retail timp de peste 15 ani fără nicio abatere disciplinară sau sancțiune, a fost dată afară după ce conducerea magazinului a acuzat-o că și-ar fi însușit un cupon de reducere de doar 8,83 euro emis pe numele unui client.

Potrivit deciziei judecătorești pronunțate pe 25 martie 2026 și citate de publicația spaniolă Noticias Trabajo, femeia era angajată ca asistentă de vânzări încă din noiembrie 2005, având un contract pe perioadă nedeterminată cu timp parțial la un magazin Carrefour din provincia Cádiz.

Incidentul care a declanșat scandalul a avut loc în martie 2021, când angajata a servit la casa de marcat un client care a primit în urma cumpărăturilor un cupon de discount de 8,83 euro.

La câteva zile distanță, mai multe produse au fost achitate la aceeași casă de marcat prin combinarea acestui cupon cu un alt voucher în valoare de 1,11 euro.

Acuzată de fraudă

Managementul Carrefour a acuzat-o pe salariată de încălcarea gravă a regulamentului intern, susținând că aceasta a păstrat cuponul clientului și l-a folosit în interes personal, fapt încadrat ca abatere gravă și fraudă conform contractului colectiv de muncă.

În mai 2021, femeia a fost înștiințată că i-a fost desfăcut disciplinar contractul de muncă.

Fosta angajată a contestat imediat decizia în instanță, iar un tribunal de primă instanță i-a dat câștig de cauză în anul 2023, declarând concedierea drept nejustificată.

Judecătorii au pus retailerul în fața a două opțiuni clare: fie reangajarea femeii în aceleași condiții și plata tuturor salariilor restante calculate la o rată zilnică de 41,18 euro pentru întreaga perioadă de suspendare, fie achitarea unor despăgubiri directe în valoare de 27.775,91 euro.

Imaginile de pe camere nu au fost relevante

Compania Carrefour a refuzat să accepte verdictul și a atacat decizia la Tribunalul Superior de Justiție al Andaluziei.

În apel, reprezentanții lanțului comercial au susținut că angajata cunoștea în detaliu regulile interne privind interdicția folosirii reducerilor destinate clienților, depunând la dosar imaginile de pe camerele de supraveghere.

Magistrații Tribunalului Superior au respins însă recursul gigantului francez, menținând decizia de anulare a concedierii. Instanța a subliniat că existența regulamentului intern nu este suficientă, dacă nu se poate dovedi clar că angajata a beneficiat efectiv de reducere.

Imaginile video nu au putut fi folosite ca probe clare deoarece femeia nu era identificată în mod clar, iar bonul fiscal nu conținea numărul de card de fidelitate al salariatei.

De asemenea, Carrefour nu a prezentat nicio dovadă că acela cumpărături ar fi fost achitate cu cardul angajatei.

În urma deciziei, Carrefour va trebui să o reangajeze pe femeie sau să îi achite despăgubirile de circa 28.000 de euro, alături de 500 de euro plus TVA reprezentând cheltuielile de judecată. Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă a Spaniei pentru unificarea practicii judiciare.

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Tags: supermarket concediere Stiri Spania
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