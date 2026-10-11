Casele din coji de orez pe care le construiesc americanii împotriva poluării, dar care arată ca niște vile de lux

Cojile de orez, considerate anterior deșeuri agricole, sunt acum transformate în materiale de construcție rezistente la umezeală, dăunători și foc, fiind utilizate de americani la construirea caselor de lux. Spre exemplu, o companie din SUA a reciclat peste 9 milioane de kilograme de coji până în prezent.

Cum au descoperit americanii soluția cojilor de orez pentru materiale de construcții

În 2023, în timp ce se ocupa de renovarea unui complex de vile de lux din Utah, SUA, o echipă de arhitecți s-a confruntat cu o provocare neașteptată: erau nevoiți să găsească un material de construcție care să reziste atât umezelii cauzate de zăpezile abundente, cât și incendiilor frecvente din timpul verii.

După o serie de analize, soluția a venit sub forma unui material neobișnuit, mai exact panourile din coji de orez, un produs secundar al agriculturii. Materialul, deși considerat anterior un deșeu, s-a dovedit a fi extrem de promițător ca opțiune sustenabilă pentru construcții, relatează BBC.

„Prioritatea lor era să găsească ceva care să arate ca lemnul, să fie estetic plăcut și să aibă o rezistență la foc mai bună decât placările tradiționale din lemn. Panourile din coji de orez au bifat toate aceste cerințe”, explică David Fine, arhitectul responsabil de proiect.

Cojile de orez au fost mult timp considerate un deșeu agricol

Cojile de orez au fost mult timp considerate un deșeu dificil de gestionat. La nivel global, se produc anual aproximativ 150 de milioane de tone de coji de orez, care sunt adesea arse în aer liber, poluând mediul și afectând sănătatea umană.

În Statele Unite, unde se produc anual 9 milioane de tone de orez, cojile sunt uneori utilizate pentru energie din biomasă, dar cenușa rezultată rămâne deseori inutilizată.

Un inginer american a văzut în cojile de orez o oportunitate pentru construcții

Christopher Guimond, un inginer american, a văzut în coji o oportunitate. Guimond a fondat în 2018 compania Modern Mill, prima din SUA care produce la scară largă materiale de construcții din coji de orez.

„Mi-am dorit să transformăm acest deșeu într-un material valoros, folosindu-i proprietățile unice”, spune el. Până în prezent, compania susține că a reciclat peste 9 milioane de kilograme de coji de orez. Acestea au fost utilizate pentru placările exterioare ale vilelor din Park City, dar și pentru alte proiecte în care erau necesare materiale cu un aspect similar lemnului.

Care sunt proprietățile unice ale cojilor de orez

Cojile de orez sunt extrem de rezistente la umezeală, dăunători și putrezire, datorită conținutului ridicat de siliciu.

„Scopul cojii de orez este să protejeze bobul în timpul creșterii”, explică Guimond. Această caracteristică le face ideale pentru utilizarea în construcții. În plus, materialele din coji de orez respectă standardele de siguranță împotriva incendiilor din California, având certificare Wildland Urban Interface (WUI).

În SUA au devenit un material sustenabil și accesibil

Lemnul este adesea considerat un material de construcție ecologic, dar defrișările masive și fluctuațiile de preț îl fac mai puțin atractiv. În schimb, coaja de orez, fiind un deșeu agricol, este o resursă abundentă și ieftină.

Un studiu recent citat de publicația britanică a arătat că utilizarea reziduurilor fibroase din culturi precum orezul, grâul și porumbul pentru construcții ar putea contribui la reducerea emisiilor de carbon, captând carbonul în materialele de construcție pentru decenii.

Deși materialele din coji de orez oferă multiple beneficii, adoptarea lor pe scară largă întâmpină obstacole. Sabbie Miller, profesor la Universitatea din California, Davis, explică: „Poate exista reticență în utilizarea materialelor noi, mai ales dacă un inginer riscă să-și compromită licența în cazul unui eșec al materialului”.

Totuși, produsele din coji de orez care nu suportă sarcini structurale, cum sunt panourile exterioare, au șanse mai mari de a fi acceptate.

Cojile de orez ar putea deveni o alternativă pentru ciment?

Cercetătorii explorează și utilizarea cenușii din coji de orez ca alternativă la ciment, un material responsabil de 8% din emisiile globale de carbon. Un studiu din 2025 a propus o soluție inovatoare: combinarea cenușii din coji de orez, cenușii de lemn și paielor de orez pentru a crea un material ieftin și cu amprentă de carbon negativă, eliminând complet necesitatea cimentului.

Aceste tehnologii ar putea fi extrem de utile în regiunile mai sărace din Sudul Global, unde deșeurile de orez sunt frecvent incinerate, iar locuințele sunt de o calitate precară.

„Este ca și cum ai avea cele mai rele variante din ambele lumi”, spune Ariana Karamallis, director de angajare globală la organizația Build Change. Ea subliniază că este important ca materialele inovatoare să fie accesibile și să răspundă nevoilor comunității locale, evitând testarea pe cei mai vulnerabili.