Protestul a fost declanșat de un grup de kurzi turci aflați în galeria vizitatorilor din plen, la un balcon interior al sălii.

Mai mulți eurodeputați au relatat pe Twitter despre situație, iar președinta Roberta Metsola a fost escortată din plen, după cum a scris eurodeputata irlandeză Grace O’Sullivan.

Security alert in the European Parliament just now. President Metsola has been escorted from the Chamber. pic.twitter.com/w3zfX4CNet

Iar eurodeputatul italian Matteo Gazzini a vorbit despre amenințarea protestatarilor de a se arunca de la balcon.

„Sunt proteste în Parlament, înțeleg că sunt reprezentanți ai minorității kurde, care au aruncat o serie de pliante în sala de plen. Forțele de ordine au invitat toți europarlamentarii să părăsească sala de plen, înainte de vot, pentru a nu se produce alte incidente de securitate. Am fost informați oficial că se suspendă activitatea Parlamentului”, a declarat Eugen Tomac, eurodeputat PPE, pentru Adevărul.

„Este un grup de vizitatori de origine kurdă, care protestează în legătură cu soarta unui lider binecunoscut, Abdullah Ocalan. Au amenințat că se atuncă de la balcon. Urma ședința de vot, de la ora 12.00, erau așteptatți 700 de europarlamentari Accesul nostru a fost blocat”, a afirmat Cristian Bușoi, eurodeputat PNL, pentru Digi24.

We should be voting now @Europarl_EN but chamber has been evacuated until police arrive & remove protesters, some standing v dangerously on overhanging barriers . Will lead to a major re-think on #Security . & did some MEP sign them in & were they not screened ? pic.twitter.com/6JASCp0OW2