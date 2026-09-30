35 de zile consecutive de ploaie în Tokyo. Prețurile la alimente s-au dublat, iar populația suferă

Locuitorii capitalei japoneze Tokyo se confruntă cu o situație meteorologică fără precedent: 35 de zile consecutive de ploi, un record absolut de la începutul măsurătorilor în 1886. Potrivit specialiștilor, această anomalie este cauzată de o combinație între schimbările climatice globale și fenomenul El Niño, care a generat un front prelungit de înaltă presiune deasupra Oceanului Pacific, informează The Guardian.

Ploi record, soare absent

Între 1 septembrie și 28 septembrie 2026, Tokyo a înregistrat 629 mm de precipitații, aproape de trei ori mai mult decât media obișnuită pentru această perioadă, potrivit Agenției Meteorologice Japoneze (JMA). Totodată, capitala a avut parte de doar 45,8 ore de lumină naturală, a doua cea mai mică valoare din istorie, conform cotidianului Mainichi Shimbun. În 14 zile din acest interval, soarele nu a fost vizibil deloc.

„Fronturile de ploaie de toamnă persistă mai mult decât de obicei”, a explicat Masayuki Kyoda, oficial al JMA, pentru Agenția France-Presse. Acesta a adăugat că, deși este dificil de făcut o legătură directă între schimbările climatice și această perioadă ploioasă prelungită, încălzirea globală influențează tot mai mult tiparele meteorologice din Japonia.

Impact economic și social

Consecințele acestui fenomen au fost resimțite rapid de populație și economie. Prețurile legumelor au crescut semnificativ din cauza daunelor cauzate culturilor din zonele agricole din apropierea Tokyoului. Un angajat al unui supermarket local a declarat pentru presă că prețul unei căpățâni de salată s-a dublat, ajungând la 450 de yeni (aproximativ 15 lei).

Turismul, o industrie vitală pentru economie, a fost și el afectat, în timp ce locuitorii orașului se confruntă cu dificultăți în viața de zi cu zi. Mulți se plâng că nu își pot usca rufele și sunt nevoiți să folosească spălătorii publice. Pe rețelele de socializare, oamenii vorbesc despre „oboseala cauzată de ploaie”. Un utilizator X a scris: „Ploaia asta nesfârșită trebuie să fie de vină pentru starea mea proastă. Dacă te simți epuizat, nu e vina ta”. Solistul trupei Radwimps, Yojiro Noda, a postat pentru cei 1,1 milioane de urmăritori ai săi: „Tokyo, o viață întreagă de ploaie”.

Vremea ploioasă, cu efecte asupra sănătății locuitorilor

Condițiile meteo nefavorabile au ridicat și probleme de sănătate. Hiromichi Ito, medic și directorul unei clinici din Tokyo, a declarat pentru Sankei Shimbun că presiunea atmosferică scăzută, umiditatea ridicată și lipsa soarelui pot provoca dureri de cap, amețeli și alte simptome fizice și psihice.

Taifunuri și criza climatică

Pe lângă ploile prelungite, Japonia se confruntă și cu un sezon activ de taifunuri. La începutul lunii septembrie, taifunul Dujuan a provocat inundații și alunecări de teren în prefectura Chiba, vecină Tokyoului, soldate cu opt decese și daune semnificative. Un al 26-lea taifun al sezonului se îndrepta spre regiunea Kanto, unde se află Tokyo.

Specialiștii avertizează că încălzirea apelor oceanice, amplificată de fenomenul El Niño, contribuie la intensificarea fenomenelor meteorologice extreme, un efect direct al schimbărilor climatice. Un raport recent al JMA confirmă că „încălzirea globală afectează vremea Japoniei pe termen lung, inclusiv prin creșterea precipitațiilor”.