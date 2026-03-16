PNL nu va vota în Parlament amendamentele la buget pentru cei vulnerabili propuse de PSD

În ședința BEx al liberalilor care a avut loc în urmă cu puțin timp s-a decis, prin vot în unanimitate, ca parlamentarii PNL să nu facă propuneri şi să nu voteze niciun amendament al PSD, în afară de cele negociate în coaliție, adică varianta adoptată de Guvern, potrivit informațiilor Libertatea.

Amintim că PSD a depus amendamente la proiectul legii bugetului pe 2026, înaintea votului care va fi dat joi, 19 martie, în Parlament. „Am identificat două surse de venituri suplimentare la bugetul de stat ce totalizează 2,3 mld lei, pe care considerăm că Ministerul de Finanțe le-a trecut cu vederea în mod absolut nejustificat”, au transmis social-democrații.

Mai exact, este vorba despre:

Recuperarea unei cote din arieratele la buget pe contribuțiile de asigurări sociale. Totalul contribuțiilor sociale restante ale agenților economici este 3,7 miliarde lei, credem că o țintă de recuperare de 1,3 mld lei este absolut obligatorie, fiindcă aceste restanțe la buget înseamnă bani opriti din salariu de la angajați pentru CAS, dar nevirați la stat

colectarea la buget a unei sume suplimentare din TVA de 1 miliard de lei, având în vedere creșterea prețului combustibililor care înseamnă majorarea veniturilor încasate de întreaga piață a combustibililor – una dintre cele mai importante ramuri ale economiei.

Documentul integral poate fi citit mai jos:

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, 15 martie, după ședința Consiliului Politic Național de la Vila Lac, că social-democrații vor vota bugetul în Parlament, dar vor depune amendamente în sprijinul celor vulnerabili, chiar dacă acestea vor fi cel mai probabil respinse. În final, i-a transmis premierului Bolojan că, după ce bugetul va fi votat, vor urma „consecințe politice”.

La rândul său, Bolojan a răspuns că PSD minte folosind populisme și a transmis că social-democrații au o retorică de tip AUR.

Bolojan a mai spus că, dacă amendamentele pe care PSD le va depune în Parlament la legea bugetului de stat vor depăşi nivelul care poate fi suportat, acest lucru va însemna doar „costuri suplimentare, pe care tot ţara asta le plăteşte”. Drept urmare, „orice propunere de cheltuială suplimentară nu e acoperită din neant, trebuie acoperită de undeva”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE