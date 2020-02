De Petre Dobrescu,

“I shall look at the grass/ Till I obtain the degree/ Of Doctor of Grass/ I shall look at the clouds/ Till I become a Master/ Of Clouds/ I shall walk beside the smoke/ Till out of shame/ The smoke returns to the flame/ Of its beginning/ I shall walk beside all things/ Till all things/ Come to know me.”

Toți cei care călătoresc cu metroul pot citi versuri semnate de Marin Sorescu (1936 – 1996).

Voi privi la iarbă/ Până voi obține titlul/ De doctor în iarbă/ Voi privi la nori/ Până voi ajunge laureat/ Al norilor/ Voi trece pe lângă fum/ Până când fumul, de rușine/ Va deveni iar flacără/ De la început/ Voi trece pe lângă toate lucrurile/ Până când toate lucrurile/ Mă vor cunoaște. Poezia lui Marin Sorescu, în original:

Proiectul “Poems on the Underground”, în care a fost inclus scriitorul român, a fost inițiat în 1986 – așadar, este vechi de 34 de ani -, la ideea unei scriitoare americane, Judith Chernalk, în scopul de a aduce poezia mai aproape de oameni.

Poeziile publicate în metroul londonez sunt selectate de Judith Chernalk și de poeții George Szirtes și Imtiaz Dharker.

Sunt alese atât poezii semnate de clasici din toată lumea, cât și de scriitori contemporani, fie ei celebri sau mai puțin cunoscuți.

Proiectul s-a bucurat de un succes răsunător încă din primul an.

Foto: Florin Ghioca

Citeşte şi:

Tragedie trasă la indigo în Spitalul Județean Constanța. Un bătrân a murit de pneumonie după ce a așteptat ore în șir la Urgență, iar medicii i-au reproșat că ”a venit degeaba”

Dallas, cartierul pus la zid: “Ne-au zidit aicea ca la Berlin!” Copiii din cel mai tânăr cartier al Iașiului merg pe un zid ca să ajungă la școală

Surpriză în cazul mascaților care au intrat la adresa greșită: lider de clan urmărit internațional pozat în curtea unui consilier PNL din Brașov, partener în 6 firme cu interlopii!

GSP.RO Șocul anului în tenis. Ilie Năstase vrea ca Halep să nu mai reprezinte România!

HOROSCOP Horoscop 14 februarie 2020. Săgetătorii nu stau prea bine cu energia