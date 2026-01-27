A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță

Amintim că totul a plecat de la faptul că ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, a fost întrebat la Digi24, în emisiunea difuzată pe 25 ianuarie, dacă Nicolae Ceaușescu a fost un patriot. Ministrul nu a dat un răspuns clar. Mai mult, a scos în evidență și aspecte pozitive, pentru care a fost apoi extrem de criticat: „V-am spus argumentul pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul”. Ulterior, Miruță nu și-a retras afirmațiile, ci doar a susținut că a fost o problemă de comunicare, nu de conținut.

În acest context, Cristian Tudor Popescu a scris: „Ce înseamnă să fii patriot? Nu mă încumet să dau o definiție acestui cuvânt. Știu însă că un om este caracterizat cel mai bine de faptele lui. A fost Ceaușescu patriot? Să vedem. Întâi de toate, a fost un dictator – n-am auzit pe nimeni care să conteste asta. Pe orice dictator nu-l mai încape țara. Modelul lui Ceaușescu a fost Stalin. Dar nu a avut la dispoziție și o URSS, România i-a rămas mică. Prin urmare, a încercat s-o mărească. Teritorii în plus nu avea cum să obțină, deci, s-a apucat să umfle poporul cu pompa”.

El a adăugat că Ceaușescu a interzis avorturile în 1966, susținând că fostul dictator „considera producerea de copii o datorie către stat”. „De fapt, voia un popor mai mare, ca să-și satisfacă megalomania. Femeile au fost tratate ca vitele de prăsilă. Dacă încercau să-și provoace un avort și erau depistate, în caz că nu mureau de septicemie, erau arestate pe loc. Mii de femei și-au pierdut viața sau le-a fost distrusă în acest fel. În anii ’80, au fost obligate să se prezinte la control ginecologic periodic de graviditate. Iar cele necăsătorite, ca și bărbații, plăteau o taxă pe celibat”, a completat gazetarul.

Apoi s-a referit la ministrul USR al Apărării, care a căutat argumente în favoarea ideii că Ceaușescu a fost patriot. „Industrializarea „românească” , îngăimată de tânărul Miruță, ca să-l facă patriot pe Ceaușescu, a fost de inspirație 100% stalinistă. Se baza pe industria grea, „cu pivotul ei, industria constructoare de mașini”. Banii, Ceaușescu i-a împrumutat de la FMI și Banca Mondială. Această operațiune nu a ținut seama de un factor esențial: energia. În URSS, unde rezervele de energie erau, practic, nelimitate, ca indicator pozitiv de performanță pentru o fabrică figura consumul energetic mare! Mai toate utilajele importate sau fabricate în România erau uzate moral ca bilanț energetic, așa că produceau sistematic pierderi”, a susținut gazetarul.

CTP s-a referit și la Casa Poporului, a cărei construcție a început în 1984, în ultimii ani ai dictaturii lui Nicolae Ceaușescu, a doua cea mai mare clădire administrativă din lume după Pentagonul din SUA. Clădirea gigant, acum Palatul Parlamentului, proiectată de arhitecta Anca Petrescu și finalizată abia după Revoluția din 1989, are peste 1.000 de camere, dar o mare parte nu este folosită.

A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Imagine de la demolarea zonei unde s-a construit Casa Poporului începând cu 1984. A fost afectat inclusiv fostul stadion Republicii

Cristian Tudor Popescu a afirmat că în „monstruoasa clădire” nu a călcat poporul înainte de 1989, dar acest lucru era firesc, întrucât clădirea nu era finalizată. „În schimb, sute de români au murit sau au fost mutilați în timpul ridicării ei. Unii, îngropați în beton: Ceaușescu a reușit să fie și un supermeșter Manole. 9000 de edificii, între care biserici și spitale, au fost demolate. O parte de istorie a Bucureștilor, cartierul Uranus, a dispărut de pe hartă. În prealabil, Ceaușescu se dotase cu un sceptru, simbol regal, nu prezidențial, și cu atât mai puțin comunist”, a continuat gazetarul.

CTP a mai punctat că Ceaușescu „era un om rău și crud”, deși nu l-a cunoscut niciodată: „Cred asta despre orice ins care practică vânătoarea ca distracție. Și scorniceșteanul o făcea di granda – mistreți și urși fără număr, aduși în bătaia puștii lui, erau executați fără milă. Când trăgea el, trăgea și un sniper, ca nu cumva Tovarășul să rateze”, a comentat el, adăugând că Ceaușescu a ordonat „în decembrie 1989 vânarea protestatarilor cu muniție de război”.

În final, CTP a scris că un patriot trebuie să stăpânească limba română și să cunoască istoria și cultura țării. În opinia sa, Ceaușescu vorbea greșit româna și „citea de pe foi”.

„Un patriot, în opinia mea, trebuie să vorbească Limba Română cât mai bine, să cunoască Istoria, Literatura, Geografia României. Ceaușescu vorbea înspăimântător româna, chiar și citind de pe foi; de Literatură habar n-avea. Istoria era doar un stelaj de voievozi, în centrul căruia se afla El Însuși. Geografia – pronunța „muncipiu Bráila”, cu accentul pe prima silabă și fără „ă”… Șeful statului nu ar fi trecut un examen pentru acordarea cetățeniei române. Dacă toate acestea înseamnă patriotism, atunci, da, Ceaușescu a fost patriot”, a conchis gazetarul.

Fostul dictator Nicolae Ceaușescu a condus România în perioada 1965-1989
Nicolae Ceaușescu a condus România în perioada 1965-1989. Foto: Hepta

Fostul dictator Nicolae Ceaușescu a fost executat pe 25 decembrie 1989, la Târgoviște, după un proces sumar. Decizia a fost luată de cei care au preluat puterea după 22 decembrie 1989, printre care fostul președinte Ion Iliescu și Gelu Voican Voiculescu, numit vicepremier după Revoluție.

Peste 60 la sută dintre români cred că regimul comunist a fost un lucru bun pentru România, că Nicolae Ceaușescu a condus bine țara, iar aproape 50% susțin că înainte de 1989 se trăia mai bine, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP pe această temă, realizat în parteneriat cu IICCMER și prezentat în iulie 2025 la Palatul Victoria.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un bărbat a încercat să traverseze un râu și a fost surprins de viitură, în Dolj. A fost nevoie de intervenția pompierilor
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător ce a apărut la mormântul lui Mario Alin Berinde, adolescentul de 15 ani ucis de colegii lui, la doar două zile de la înmormântarea sa. Imaginile făcute publice acum i-a bulversat pe mulți
Viva.ro
Tulburător ce a apărut la mormântul lui Mario Alin Berinde, adolescentul de 15 ani ucis de colegii lui, la doar două zile de la înmormântarea sa. Imaginile făcute publice acum i-a bulversat pe mulți
Radu Mazăre: De la închisoare în România, la succes în Madagascar. Cum arată complexul turistic de lux pe care l-a construit acolo. „Spiritele strămoșilor ne-au permis să construim!”
Unica.ro
Radu Mazăre: De la închisoare în România, la succes în Madagascar. Cum arată complexul turistic de lux pe care l-a construit acolo. „Spiritele strămoșilor ne-au permis să construim!”
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest surprinzător a făcut aceasta la Paris. Foto
Elle.ro
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest surprinzător a făcut aceasta la Paris. Foto
gsp
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
GSP.RO
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
Antrenoarea acuzată de abuzuri, trimisă oficial în judecată după ce a bruscat-o pe nepoata Simonei Halep: „Trasă de păr și lovită în zona capului”
GSP.RO
Antrenoarea acuzată de abuzuri, trimisă oficial în judecată după ce a bruscat-o pe nepoata Simonei Halep: „Trasă de păr și lovită în zona capului”
Parteneri
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Au trecut 47 de ani de la Dallas, iar destinele actorilor s-au schimbat radical Ce fac astăzi Sue Ellen, Bobby sau Pam, cine a mai revenit pe micile ecrane și unde i-ai mai văzut în filme sau seriale surprinzătoare
Tvmania.ro
Au trecut 47 de ani de la Dallas, iar destinele actorilor s-au schimbat radical Ce fac astăzi Sue Ellen, Bobby sau Pam, cine a mai revenit pe micile ecrane și unde i-ai mai văzut în filme sau seriale surprinzătoare

Alte știri

Șapte fani ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, au murit în accidentul îngrozitor de la Lugojel, Timiș. Mergeau în Franța pentru meciul cu Lyon
Știri România 16:21
Șapte fani ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, au murit în accidentul îngrozitor de la Lugojel, Timiș. Mergeau în Franța pentru meciul cu Lyon
Orașul din România cu cea mai bună calitate a vieții. Clasamentul ia în considerare 114 localități relevante din Europa
Știri România 16:00
Orașul din România cu cea mai bună calitate a vieții. Clasamentul ia în considerare 114 localități relevante din Europa
Parteneri
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Adevarul.ro
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Reacția lui Stere Halep după ce s-a scris că nepoata sa a fost bătută la antrenamentul de gimnastică ritmică
Fanatik.ro
Reacția lui Stere Halep după ce s-a scris că nepoata sa a fost bătută la antrenamentul de gimnastică ritmică
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Raul Opruț și „destinul” dublei care l-a făcut jucătorul etapei cu numărul 23 din Superligă
Raul Opruț și „destinul” dublei care l-a făcut jucătorul etapei cu numărul 23 din Superligă
Parteneri
Fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, apariție uimitoare la prezentarea Dior Couture. Cum arată Deva, în vârstă de 21 de ani. Foto
Elle.ro
Fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, apariție uimitoare la prezentarea Dior Couture. Cum arată Deva, în vârstă de 21 de ani. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Mihai Bendeac, costumat în Mărgelatu și călare pe cal la gala aniversară a lui Florin Piersic. Ce a declarat actorul pe scena TNB
Stiri Mondene 16:51
Mihai Bendeac, costumat în Mărgelatu și călare pe cal la gala aniversară a lui Florin Piersic. Ce a declarat actorul pe scena TNB
Răspunsul dat de Cătălin Măruță fiicei Eva, care l-a întrebat de ce nu va mai fi la Pro TV: „Știi de ce a rezistat emisiunea 18 ani?”
Stiri Mondene 16:11
Răspunsul dat de Cătălin Măruță fiicei Eva, care l-a întrebat de ce nu va mai fi la Pro TV: „Știi de ce a rezistat emisiunea 18 ani?”
Parteneri
„Baywatch de Piatra Neamț” Vedeta noastră s-a întors în Caraibe, pe insula pe care o numește „preferata mea”, și a explicat de ce a evitat una dintre cele mai celebre plaje
TVMania.ro
„Baywatch de Piatra Neamț” Vedeta noastră s-a întors în Caraibe, pe insula pe care o numește „preferata mea”, și a explicat de ce a evitat una dintre cele mai celebre plaje
Momentul accidentului devastator de pe E70 în Timiş, soldat cu 7 morţi şi 3 răniţi. Microbuzul s-a dezintegrat
ObservatorNews.ro
Momentul accidentului devastator de pe E70 în Timiş, soldat cu 7 morţi şi 3 răniţi. Microbuzul s-a dezintegrat
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Libertateapentrufemei.ro
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Minorul implicat în crima din Cenei, junior al unui club important de fotbal: „O lua razna, lovea copiii pe teren!” » Mărturii și detalii înfiorătoare
GSP.ro
Minorul implicat în crima din Cenei, junior al unui club important de fotbal: „O lua razna, lovea copiii pe teren!” » Mărturii și detalii înfiorătoare
Parteneri
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax.ro
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
VIDEO UPDATE Momentul accidentului cumplit din Timiș, în care 7 bărbați au murit. Alte 3 persoane au fost rănite grav
StirileKanalD.ro
VIDEO UPDATE Momentul accidentului cumplit din Timiș, în care 7 bărbați au murit. Alte 3 persoane au fost rănite grav
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Wowbiz.ro
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
Redactia.ro
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
BREAKING NEWS Carnagiu pe E70, în Timiș. Șapte persoane și-au pierdut viața în urma impactului. În microbuz se aflau zece cetățeni greci
KanalD.ro
BREAKING NEWS Carnagiu pe E70, în Timiș. Șapte persoane și-au pierdut viața în urma impactului. În microbuz se aflau zece cetățeni greci

Politic

A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Politică 15:48
A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Ilie Bolojan spune că Parchetul nu își face datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a trecut jumătate de an și că nu îl poate demite
Politică 10:22
Ilie Bolojan spune că Parchetul nu își face datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a trecut jumătate de an și că nu îl poate demite
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
„Moment trist pentru istorie!”. Cum a ajuns o echipă din România campioana Ungariei la fotbal
Fanatik.ro
„Moment trist pentru istorie!”. Cum a ajuns o echipă din România campioana Ungariei la fotbal
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani
Spotmedia.ro
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani