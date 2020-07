Televiziuni cu acoperire națională au difuzat mesaje anti-vaccin și corona-sceptice emise de activiști proeminenți și de politicieni, mesaje care au provocat îndoieli cu privire la măsurile preventive anti-COVID și au condus la creșterea numărului de infecții, scrie Politico, care îl citează pe Raed Arafat și doi experți în dezinformare.

Numărul de noi cazuri de COVID în România a început să crească cu peste 1.000, în fiecare zi, din 22 iulie. Numărul pacienților internați la Terapie Intensivă este și el în creștere.

”Am avut diverse tipuri de campanii de dezinformare”, spune Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Campaniile merg de la articole online sau postări pe rețelele sociale până la ”atacarea oricărei persoane, inclusiv a oficialilor care emit informații pentru a avertiza populație”, adaugă oficialul.

Am avut și campanii bine-finanțate de la unii care au dorit să apară în mod public pentru a sfida recomandările noastre, care încercau să convingă tinerii să nu mai poarte măști. Unii oameni au apărut în mass-media cu opinii care nu aveau bază științifică, inclusiv doctori care nu sunt specializați în domeniul legat de COVID, care vorbeau împotriva măsurilor preventive. Raed Arafat, șeful DSU, pentru Politico:

Actuala creștere a numărului de cazuri poate fi atribuită ”cel puțin parțial” dezinformării, potrivit șefului DSU.

”Toate acestea, luate împreună, au avut în mod sigur un impact asupra populației, generând confuzie și recrutând un număr de oameni care nu au mai respectat regulile, au renunțat la purtarea măștilor și au început să propage teorii ale conspirației. De aici, evident, am ajuns cu o răspândire mai mare a virusului în comunitate, deoarece regulile nu mai sunt respectate”, mai spune Arafat.

Filiera rusească și implicarea PSD

Unele dintre aceste campanii de dezinformare au legătură cu presa publică din Rusia, susține un expert citat de Politico.

Corina Rebegea, de la Center for European Policy Analysis, spune că organizația media rusească Sputnik, și câteva grupuri ultra-naționaliste și anti-vaccin din România au jucat un rol important în campania de dezinformare de la începutul epidemiei.

Dar Rebegea spune că și politicienii români fac un joc iresponsabil, amplificând campania de dezinformare, pentru a lovi guvernul.

Ediția locală a Sputnik, notează Politco, a promovat demonstrațiile împotriva măsurilor de prevenție luate de guvern și a susținut în mod repetat că efectele virusului au fost exagerate de autorități.

Organizatoarea unui protest recent împotriva măsurilor de prevenție este Iosefina Pascal, totodată asistentă a europarlamentarei Maria Grapini, din grupul socialist, care a părăsit PSD anul acesta. Pascal, notează Politco, este unul dintre cei mai prolifici avocați ai corona-scepticismului în România, iar activitatea sa este acoperită în mod favorabil de Sputnik. Recomandări Site-ul lui Iosif Buble, stiripesurse.ro, a primit bani de la TAROM în pandemia COVID pentru promovarea cursei București-Londra, care n-a mai existat!

Un purtător de cuvânt al Sputnik Moscova a răspuns Politico la o întrebare pe tema dezinformării promovate precizând că își rezervă dreptul de a cita sursele, așa cum consideră că este potrivit.

”În unele articole de pe site-urile noastre cităm experți, purtători de cuvânt și opiniile lor (așa cum faceți și voi în articolul pe care îl scrieți). De asemenea, considerăm că editorializarea acelor opinii sau catalogarea celor care nu se înscriu în mainstream drept ”dezinformare” este o formă de cenzură pe care o considerăm inadmisibilă”, a spus oficialul Sputnik.

Politico observă în acest timp că aceste opinii influențează și politica națională.

”Cel mai mare partid din România, PSD, are și cel mai mare număr de negaționiști ai coronavirusului”, spune Rebegea.

Lia Olguța Vasilescu, o deputată importantă a PSD, și-a exprimat îndoiala pe Facebook cu privire la rata oficială de infectare, iar PSD a folosit conturile oficiale de pe rețelele sociale pentru a pune sub semnul întrebării gravitatea pandemiei.

Politico îl citează și pe Nicolae Țîbrigan, analist la Laboratory for the Analysis of Informational Warfare and Strategic Communication (LARICS), care arată spre un studiu din luna aprilie potrivit căruia 41% dintre români cred că COVID-19 este o armă biologivă produsă de americani.

Comparată cu cele mai multe state europene, proporția este mare, dar comparată cu statele vecine central și est europene, nu este neobișnuită.

Încrederea scăzută în știrile difuzate de presa acreditată și în autoritățile de stat sunt parte a motivului pentru care mai mulți români cred în teoriile conspirației, spune expertul.

