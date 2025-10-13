Povestea emoționantă a polițistei care a devenit eroină pentru o familie din vecini

Violeta este polițist în cadrul Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalității – IPJ Prahova. În noaptea de 6 octombrie, femeia a reușit să salveze viața unui bebeluș, chiar pe scara blocului.

Polițista era în timpul liber și dormea în momentul în care a fost trezită de câinele ei. Violeta a mers imediat la ușă să vadă ce se întâmplă. Atunci a realizat că o familia avea nevoie urgență de ajutor.

„Era puțin după ora 23:00. Dormeam, când câinele meu, Nero, a început să latre și să mă trezească. Parcă voia să-mi spună că cineva are nevoie de ajutor pe casa scării.

Am sărit din pat, în pijamale, desculță, și am fugit pe scări. Acolo, am auzit țipetele disperate ale unor părinți – unul își ținea în brațe copilul, iar celălalt suna la 112. Copilul lor, un bebeluș de doar o lună, nu mai respira”, a mărturisit Violeta.

Ce s-a întâmplat când polițista a ieșit pe scara blocului

Bebelușul lor se înecase cu sirop de tuse. Cei doi părinți încercau să sune disperați la 112 în momentul în care Violeta a intervenit. Polițista din Prahova a mărturisit că mama i-a pus bebelușul în brațe și i-a cerut disperată ajutor.

„Mămica, cu ochii în lacrimi și vocea frântă de teamă, mi l-a pus în brațe și a strigat: ‘Vă rog, ajutați-mi copilul!

Bebelușul se înecase cu sirop, iar fiecare secundă părea o eternitate. Părinții erau în pragul disperării, iar în jur – nicio altă ușă deschisă. Doar eu, desculță, pe scări, cu un suflet mic în palme”, a mai dezvăluit polițista.

O dovadă de curaj a dat și un polițist din Constanța. Agentul a intrat într-un apartament în flăcări și a salvat un bătrân căzut pe podea.

Polițista din Prahova a reușit să salveze bebelușul în ultima clipă

Deși era în timpul liber, Violeta nu a stat nici măcar o secundă pe gânduri. A dat dovadă de curaj și a intervenit imediat. A reușit să salveze bebelușul în ultima clipă și astfel le-a redat zâmbetul părinților.

„Mi-am păstrat calmul, am aplicat manevrele de salvare și nu mi-am pierdut nicio clipă credința că își va reveni. După câteva clipe care au părut o veșnicie, copilul a început să respire din nou. Am stat cu el până a ajuns echipajul SMURD”, mai spune aceasta, în povestea publicată pe pagina de Facebook a Poliției Române.

Ulterior, polițistă din Prahova a vizitat bebelușul la spital și s-a bucurat să vadă că acesta este perfect sănătos.

„L-am vizitat ulterior la spital, iar în urma investigațiilor medicale, bebelușul este perfect sănătos. Sunt polițist, iar funcția mea aduce multe provocări. Dar și șansa de a fi acolo unde e nevoie de lumină, de curaj, de viață”, a mai mărturisit ea.

Lecția pe care a învățat-o Violeta după ce a salvat bebelușul

Momentul a marcat-o pe polițista din Prahova. Violeta recunoaște că a avut o lecție importantă de învățat în urma evenimentului la care a fost martoră.

„Pentru mine, a fost o lecție de viață: Despre cât de prețioasă e fiecare secundă, despre cum reacționăm în momentele critice și despre credință mai presus de frică”, a mai dezvăluit ea.

Povestea Violetei a fost publicată pe pagina de Facebook a Poliției Române, acolo unde colegii au ținut să îi mulțumească pentru curajul de care a dat dovadă, dar și pentru calmul pe care îl are atunci când „alții îngheață”. Violeta nu este singura polițistă care a devenit un adevărat erou în timpul liber. În august, o tânără din Craiova a fost salvată în timpul vacanței din Creta de un polițist din Sebeș, aflat în concediu.

„Pentru calmul tău când alții îngheață, pentru credința ta când timpul se oprește, pentru inima ta care bate la unison cu viața celor din jur.

Părinții acelui bebeluș ți-au mulțumit cu lacrimi în ochi. Noi îți mulțumim cu mândria că ești colega noastră”, a scris și Poliția Română, în dreptul postării.

Un caz similar a mai avut loc și în urmă cu câteva săptămâni, tot în Prahova. Doi polițiști din Ploiești au reușit să salveze un copil după ce au escortat cu mașina ambulanța care îl ducea la spital.