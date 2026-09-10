Televizoarele smart de la LG colectează și trimit constant date despre utilizatori și locuințele acestora, chiar și atunci când sunt offline sau în modul standby, potrivit unui clip publicat de Gamers Nexus pe YouTube, citat de The Verge. Investigația arată că aceste dispozitive scanează rețelele Wi-Fi pentru dispozitivele apropiate, înregistrează audio prin microfoane și folosesc recunoaștere audio-video pentru a identifica conținutul vizionat.

Analiza a fost realizată de Gamers Nexus în colaborare cu Level1Techs și cercetători independenți, prin testarea unor televizoare LG OLED din magazine.

Datele analizate au arătat că televizoarele scanează rețeaua locală pentru dispozitive precum telefoane sau ceasuri inteligente, loghează informații despre locația utilizatorului și detalii despre rețelele Wi-Fi din apropiere, toate acestea fiind trimise către LG Ad Solutions.

„Mai îngrijorător este că televizoarele pot înregistra audio chiar și în modul standby. Aceste fișiere sunt stocate offline și încărcate automat odată ce conexiunea la internet este restabilită”, au explicat cercetătorii.

Un alt aspect problematic este tehnologia de Recunoaștere Automată a Conținutului (ACR), care analizează date audio și video pentru a determina ce urmărești. Aceasta monitorizează aplicațiile folosite pe interfața smart a televizorului, dar și conținutul conectat prin HDMI sau alte porturi.

De altfel, RTINGS notează că ACR este utilizată de aproape toți producătorii de televizoare inteligente pentru a monitoriza obiceiurile utilizatorilor.

LG nu e la primul scandal

Acesta nu este primul scandal care implică LG. În iulie 2026, Gamers Nexus a raportat că anumite monitoare LG instalau automat o aplicație care colecta date despre dispozitiv și afișa reclame pop-up pentru alte aplicații LG sau pentru antivirusul McAfee.