„Duminică, 7 iunie, în jurul orei 17:00, un vehicul de pe Gentsesteenweg din Sint-Agatha-Berchem a fost verificat de poliția din zona Bruxelles-Vest după ce șoferul a făcut întoarcere fără a folosi semnalizatoarele”, potrivit Parchetului.

În timpul verificării, polițiștii au observat că șoferul, cunoscut serviciilor de poliție, părea nervos. La percheziționarea vehiculului, în portbagaj au fost găsite un compartiment ascuns încorporat și mai multe telefoane mobile. Vehiculul și telefoanele mobile au fost confiscate. Șoferul a fost arestat și dus la secția de poliție.

Ulterior, poliția a efectuat o percheziție la domiciliul suspectului în vârstă de 44 de ani și a găsit o sumă de bani care depășea 690.000 de euro, precum și alte telefoane mobile. Partenera suspectului, o femeie în vârstă de 45 de ani, a fost, de asemenea, arestată.

„Parchetul a solicitat un judecător de instrucție, care a plasat ambii suspecți sub mandat de arestare”, continuă Parchetul. „Ambii suspecți au fost acuzați de spălare de bani și apartenență la o organizație criminală. În ceea ce-l privește pe bărbatul în vârstă de 44 de ani, rechizitoriul se referă și la deținerea unui vehicul cu compartiment ascuns.”

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