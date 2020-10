”Zonele libere de LGBT” din Polonia sau cum decurge viața pentru cei a căror existență este negată. „Pentru prima dată în viață, sunt foarte, foarte speriată”

Karolina Duzniak trăiește de 26 de ani în orășelul polonez Kozy, dar viața sa s-a schimbat dramatic în ultima vreme.

”Mă întorc acasă și mă simt rău. Nu sunt eu. Tot timpul ascund ceva”, spune ea pentru CNN.

”Prefer orașele mari”, adaugă Duzniak, cu referire la Bielsko-Biala, orașul unde lucrează și către care face naveta în fiecare zi.

Tânăra este lesbiană și de mai bine de zece ani are o parteneră, alături de care trăiește. Dar lesbienele și homosexualii nu sunt bineveniți în Kozy și un document oficial le reamintește acest lucru.

Anul trecut, comitatul Bielsko, care include orășelul ei și alte zeci de orășele și sate, fără marele centru urban Bielsko-Biala, a adoptat o rezoluție care susține ”valorile familiei tradiționale” și respinge comunitatea LGBT deoarece aceasta ar ”submina conceptul familiei”.

”Încurajăm tinerii să înceapă o familie. Familiile, modelate de moștenirea veche de secole a creștinismului, sunt cruciale pentru dezvoltarea patriei”, spune textul rezoluției.

Regiunea nu este o excepție. În ceva mai mult de un an, zeci de municipalități din întreaga Polonie – acoperind o treime din țară și peste 10 milioane de locuitori – au adoptat astfel de rezoluții.

Aceste zone, unde opoziția față de ”ideologia” LGBT este înscrisă în mod simbolic în lege la nivel local și regional, au provocat controverse și au atras avertismente din partea Uniunii Europene.

”Nu este posibil să ne ținem de mână”

Dincolo de disputa juridică, impactul rezoluțiilor este în primul rând vizibil în viața lesbienelor, a homosexualilor și a persoanelor transgender care trăiesc în orașele vizate.

”Sunt mult mai stresată. Pentru prima dată în viață, sunt foarte, foarte speriată”, spune Duzniak.

Ea nu poate vorbi în mod deschis despre partenera ei când se află în orășel. ”Oamenii ne-ar vorbi pe la spate. Pentru ei e ceva ciudat. E ceva teribil. E anormal, nenatural. Spun asta uneori”, explică tânăra motivul.

Îmbrățișările sunt scurte, când se întâlnesc, dar nu s-ar ține niciodată de mâini, atâta vreme cât sunt în Kozy.

”Bineînțeles că nu. Nu este posibil aici”, spune Duzniak.

Atacuri de la cel mai înalt nivel

Polonia este o țară conservatoare, care își apără cu îndârjire tradiția națională. În jur de nouă din zece polonezi se identifică drept credincioși catolici și 40% dintre ei iau parte în fiecare duminică la slujbă.

Președintele Poloniei, Andrzej Duda, consideră că ”ideologia LGBT” este mai periculoasă decât comunismul FOTO: EPA

Parte a regiunilor rurale, în special cele din sud-estul țării, nu au acceptat niciodată existența comunității LGBT. Dar acum, scrie CNN, retorica homofobă este predicată atât în biserici, cât și de la cel mai înalt nivel al statului, iar ostilitatea este vizibilă pe străzi.

În timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, șeful statului, Andrzej Duda, a avertizat că ”ideologia LGBT” este mai periculoasă pentru Polonia decât comunismul.

Șeful partidului aflat la guvernare, Jaroslaw Kaczynski, a spus la rândul său că statul polonez este amenințat de comunitatea LGBT.

Iar anul trecut, arhiepiscopul Cracoviei s-a plâns că țara este sub asediul unei ”molime în culorile curcubeului”, aluzie la steagul curcubeu, simbolul comunității LGBT.

Polonia, țara cea mai ostilă din UE pentru comunitatea LGBT+

”Biserica le zice enoriașilor că suntem periculoși”, explică pentru CNN Ola Głowacka, partenera de viață a lui Duzniak. Cuplul spune că în urmă cu câțiva ani, oamenii le ignorau pur și simplu. Dar lucrurile s-au schimbat.

Creșterea valului retoric de ură a avut efect. La evenimentele LGBT au loc tot mai multe acte de violență, presa pro-guvernamentală preia mesajul guvernului, iar Polonia a devenit cea mai ostilă țară din UE pentru persoanele LGBT, potrivit unui studiu al organizației ILGA-Europe.

Când un studiu complex al UE a arătat că persoanele LGBT+ se simt mai în siguranță decât se simțeau acum cinci ani, Polonia a fost o excepție notabilă.

Două treimi dintre persoanele LGBT din Polonia au spus că actele de intoleranță și violență împotriva lor au crescut, în vreme ce patru din cinci au spus că pur și simpu evită unele locuri de teamă că vor fi atacate.

Sentimentele homofobe sunt prezente în multe colțuri ale țării.

În Swidnik, un orășel de la granița ucraineană, consilierii locali spun că homosexualii și lesbienele sunt ”radicali care pun la cale o revoluție culturală”, și vor să ”atace libertatea de exprimare și inocența copiilor”.

În Nowa Sarzyna, alt orășel din est, homosexualitatea este catalogată drept ”contrară legilor naturii” și ”o violare a demnității umane”.

Iar în provincia Lublin, cu peste două milioane de locuitori, militanții pentru drepturile LGBT+ sunt condamnați de consilierii locali pentru că doresc ”anihilarea valorilor modelate de Biserica Catolică”.

”Toți sunt împotriva noastră”

Pentru activiști LGBT+ precum Bartosz Staszewski, singura soluție rămasă pentru a răspunde atacurilor la adresa comunității a fost o campanie pe măsură.

Activistul LGBT+ Bartosz Staszewski FOTO: Przemyslaw Stefaniak

Staszewski a început una dintre cele mai proeminente lupte împotriva rezoluțiilor plasând panouri de avertizare cu inscripția ”Zone libere de LGBT” în localitățile care au adoptat astfel de rezoluții.

Mesajele sale s-au viralizat și au atras furia guvernului.

Premierul Mateusz Morawiecki l-a acuzat pe Staszewski că a pus la cale ”o farsă” care i-a convins pe străini că Polonia are o problemă cu drepturile omului.

”A falsificat complet realitatea”, a spus premierul, care a insistat că ”zonele libere de LGBT” nu există.

Expresia este una sensibilă, deoarece poate fi asociată cu termenul folosit de naziști, cu referire la ”zonele libere” de evreii uciși sau deportați în timpul Holocaustului.

Termenul a fost însă folosit înainte ca Staszewski să își înceapă campania, scrie Associated Press. Un ziar pro-guvernamental, Gazeta Polska, a printat stickere cu exact acest mesaj și cu steagul curcubeu încă de vara trecută.

Acum, din cauza acestei campanii, Staszewski are probleme legale.

E o vânătoare de vrăjitoare și noi suntem victimele. Suntem cetățeni de categoria a doua. Asta nu s-a mai întâmplat până acum. Suntem inamicul public. Toți sunt împotriva noastră. Bartosz Staszewski, activist LGBT+:

Conflict cu UE, critici din SUA

Deocamdată, cel puțin șase orașe și-au pierdut finanțarea din partea UE, în urma adoptării rezoluțiilor. Și Norvegia, care în urma parteneriatului cu UE pune la dispoziție fonduri importante pentru statele membre, a anunțat recent că își va sista finanțările către localitățile care adoptă astfel de rezoluții.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat chiar în discursul despre Starea Uniunii, ținut luna trecută, că ”zonele libere de LGBT” sunt de fapt ”zone libere de umanitate”. ”Nu au ce căuta în Uniunea noastră”, a spus von der Leyen.

Ea nu a menționat Polonia, dar nu a fost nevoie de acest lucru.

De peste Atlantic, a reacționat și candidatul democrat la președinție, Joe Biden.

El a postat pe Twitter un link către un articol pe tema Poloniei și și-a subliniat poziția. ”Vreau să fiu clar: drepturile LGBTQ+ sunt drepturi ale omului, iar «zonele libere de LGBT» nu au ce căuta în Uniunea Europeană și nicăieri în lume”, a scris Biden.

Let me be clear: LGBTQ+ rights are human rights — and “LGBT-free zones” have no place in the European Union or anywhere in the world. https://t.co/zc8YvSq6iN — Joe Biden (@JoeBiden) September 21, 2020

În vreme ce președintele Donald Trump vede în Polonia un aliat ideologic, ambasadoarea SUA la Varșovia, Georgette Mosbacher, a subliniat că ”drepturile omului nu sunt o ideologie” și a semnat, alături de zeci de ambasadori, o scrisoare în care făcea un apel la toleranță.

Ea a spus ulterior că guvernul Polonia este ”de partea greșită a istoriei” pe tema drepturilor LGBT+.

La nivel central, guvernul polonez a încercat să se delimiteze de inițiativele locale.

O declarație oficială a ambasadei Poloniei la Washington a precizat că rezoluțiile adoptate în Polonia nu au efecte legale, ci reprezintă o poziție adoptată de oficialii locali într-o chestiune morală, și că toți cetățenii din Polonia, inclusiv membrii comunității LGBT+ sunt protejați în fața urii, a violenței și a discriminării”.

Despre declarația lui Joe Biden, tot ambasada a precizat că aceasta este bazată pe informații incorecte din presă, deoarece în Polonia nu există ”zone libere de LGBT”.

The assertion in Vice President Joe Biden's tweet is based on inaccurate media information, as no “LGBT-free zones” exist in Poland.



The Polish Government is committed to the rule of law, equal rights and social inclusion. There is no place for discrimination in our societies. https://t.co/AEnJ7FlRqa — Embassy of Poland U.S. (@PolishEmbassyUS) September 22, 2020

”Familia trebuie să fie protejată în fața tuturor amenințărilor”

Tomek Zuber, un tânăr bisexual din Czechowice-Dziedzice, un oraș aflat de asemenea în comitatul Bielsko, sub acoperirea ”zonei libere de LGBT”, este conștient că rezoluțiile nu au efect legal.

”Sunt în mare parte simbolice” explică el. Nu există magazine care să refuze comenzi din partea persoanelor LGBT+, spre exemplu.

”Dar oamenii sunt încurajați să vorbească mai mult împotriva noastră, să fie mai activi”, spune el. Recent, o femeie în vârstă i-a spus că este dezgustată de geanta în culorile curcubeului pe care o purta.

”Îmi crește teama”, explică el.

Oamenii care sunt parte activă la campania împotriva comunităților LGBT+ spun că scopul lor ”nu este să protejeze relațiile romantice, ci relațiile care sunt roditoare”. Cel puțin asta explică Nikodem Bernaciak, un avocat care a scris tiparul rezoluțiilor adoptate în zeci de orașe poloneze.

”Familia trebuie să fie protejată în fața tuturor amenințărilor”, spune Bernaciak, care asigură că tonul textelor este pozitiv și nu include mențiuni specifice la persoanele LGBT+.

Criticii spun că exprimarea vagă are doar rolul de a evita o eventuală contestare în instanță. Comitatul Bielsko însă a adoptat o rezoluție proprie, care atacă în mod explicit militanții pentru drepturile LGBT+.

Rezoluții anulate în instanță

Demersurile orașelor se lovesc nu doar de rezistența comunității LGBT, dar, în unele cazuri, și de obstacolele juridice.

În Istebna, un sat cu 5.000 de locuitori din sudul țării, rezoluția adoptată de consiliul local a fost contestată cu succes și anulată în instanță.

Un tribunal a decis că stabilirea unor zone ”libere de LGBT” reprezintă o amenințare pentru persoanele LGBT+ și le accentuează sentimentul de nesiguranță.

Activiștii au fost bucuroși la aflarea deciziei, dar cealaltă tabără a început deja o campanie pentru a reinstitui zona liberă.

Preotul local, Grzegorz Strzadala, sprijină acest demers și strângerea de semnături care are loc pentru o petiție, chiar în fața bisericii.

”Cuvinte ca dragoste, acceptare, demnitate, libertatea – aceste cuvinte au un anume înțeles în contextul scripturii. În dialogul cu persoanele LGBT folosim aceleași cuvinte, dar vorbim despre ceva cu totul diferit”, spune el pentru CNN.

Bătălii asemănătoare cu cea din Istebna au loc în mai multe orașe și orășele din țară. Rezoluțiile din cel puțin trei localități au fost anulate în instanță.

