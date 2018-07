Ponta, despre devansarea votului la Codul Penal, cu o zi. ”Dragnea i-a șantajat pe Vlase, Tudose și alți deputați PSD, amenințându-i că nu votează șeful SIE”, a scris fostul premier pe Facebook, miercuri. Ponta a precizat că a fost în imposibilitatea fizică să voteze, deoarece a avut Programul oficial aprobat de conducerea Camerei Deputaților care preciză foarte clar că sesiunea de vot final va fi joi 5 Iulie, dar că, dacă ar fi fost în Parlament, vota împotrivă.

”NU am votat azi modificările aduse Codului Penal-cred că am datoria să explic tuturor oamenilor raționali și echilibrați din România acesta poziție e mea ( și a colegilor mei din #ProRomania) / cei deja mințiți sau cumpărați de Propagandă nu cred că ascultă argumente-însă eu mă adresez celor mulți care vor să înțeleagă pe ce drum merge țara noastră/ deși aveam o justificare subiectivă să votez “pentru” ( am suferit direct abuzuri și am pierdut funcția de Premier din acesta cauza) am considerat încă o data că sunt ales în funcții publice că să îi reprezint pe cei care m-au votat ( nu să îmi rezolv problemele sau frustrările personale). În primul rând am fost în imposibilitate fizică să votez azi deoarece am avut Programul oficial aprobat de conducerea Camerei Deputaților care preciză foarte clar că sesiunea de vot final va fi Joi 5 Iulie”, a spus Ponta.