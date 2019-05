Ponta susţine introducerea votului electronic. ”În 2014, eu am greșit, l-am ascultat pe Liviu Dragnea”

”În 2014, eu am greşit, ascultându-l pe şeful meu de campanie, domnul Dragnea, şi am pierdut alegerile, pentru că Guvernul nu a fost în stare să le organizeze. Este inimaginabil ca după 5 ani să faci aceeaşi greşeală, să nu înveţi să o îndrepţi. Să nu vă închipuiţi că am vrut în 2014 să pierd alegerile. Nu am vrut. Am făcut o greşeală gravă şi am plătit politic pentru ea, însă eram absolut convins că, în 2019, după lecţia învăţată, mai ales că e vorba de aceleaşi persoane, tot domnii Dragnea şi Meleşcanu, nu mai repetă greşeala. E incredibil ceea ce s-a întâmplat ieri, e inacceptabil”, a spus Victor Ponta, precizând că partidul său va vota orice proiect care care să introducă votul electronic sau prin corespondență.

Totodată, Victor Ponta a cerut conducerii Camerei Deputaților să dea curs deciziei Curții Constituționale prin care se stipulează că deputații independenți își pot constitui un grup parlamentar propriu, cu condiția să nu-și exprimat anterior opțiunea de a nu deveni membri ai unui asemenea grup.

Blocadă la biroul lui Florin Iordache

„Astăzi depunem cererea, mâine este Birou Permanent. Chiar dacă preşedintele Camerei Deputaţilor va lipsi din motive obiective, să zic aşa, cel care îi va prelua funcţia, probabil domnul Iordache (Florin Iordache, vicepreședintele Camerei – n.red.), trebuie să aplice decizia CCR. Dacă nu o va face, pe lângă plângerea penală pe care i-o facem toţi cei 21 de deputaţi, o să asistaţi în Parlamentul României la ceva ce nu dorim – şi anume o să-i blocăm biroul, suntem 21 de deputaţi, avem imunitate, n-o să ne scoată cu jandarmii de acolo, până când aplică legea şi decizia CCR. Sperăm să nu fie cazul”, a mai declarat Ponta.

În afara celor 21 de deputaţi, sunt aşteptaţi şi alţi parlamentari, Ponta subliniind că selecţia va fi „una foarte clară”. „Ne dorim să vină alţi parlamentari alături de noi, dar vom face o selecţie foarte clară, în aşa fel încât să nu greşim, cum am mai greşit, şi să vină lângă noi cei care într-adevăr nu au niciun fel de probleme şi care reprezintă ceva pentru alegătorii lor”, a mai spus liderul Pro România.

