Un gigant german intenționează să reducă încă 4.100 de locuri de muncă, pe lângă concedierile deja stabilite, conform publicației germane Handelsblatt, citată de Reuters.

Măsura care vizează compania Porsche face parte dintr-un plan mai amplu de restructurare al grupului Volkswagen, care vizează reducerea unui deficit de aproximativ 700 de milioane de euro din costurile generale.

Documente recente ale Consiliului de Supraveghere Volkswagen indică faptul că aceste disponibilizări suplimentare sunt planificate peste cele 5.000 de locuri de muncă convenite în luna iulie 2026, ce se adăugau altor 4.000 stabilite anterior.

Aceste reduceri ar putea afecta aproximativ 20% din forța de muncă a Porsche până în anul 2035, subliniind amploarea transformărilor din cadrul producătorului auto.

Volkswagen, care deține Porsche, a refuzat să comenteze dezvăluirile, iar un purtător de cuvânt al Porsche nu a oferit detalii despre planurile atribuite Consiliului de Supraveghere al grupului. Potrivit Handelsblatt, compania-mamă poate doar să recomande astfel de măsuri, fără a le impune.

Aceste informații vin în contextul în care Volkswagen și-a revizuit drastic, pe 18 septembrie 2026, estimările pentru marja de profit din acest an, reducând intervalul prognozat la maximum 1%, față de 4%-5,5% anterior.

Principalele cauze sunt deprecierea activelor Porsche și prăbușirea vânzărilor în China, la care se adaugă costurile ridicate generate de schimbarea strategiei pentru vehicule electrice.