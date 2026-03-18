Incendiu grav pe USS Gerald R. Ford

Conform unui raport, un incendiu izbucnit recent la bordul navei, în zona principală de spălătorie, a afectat grav condițiile de trai ale echipajului.

Aproximativ 200 de marinari au fost răniți din cauza flăcărilor, dintre care doi au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru „răni care nu le pun viața în pericol”, conform Comandamentului Central al armatei americane.

De asemenea, incendiul a distrus 100 de paturi. Flăcările au fost stinse abia după câteva ore. Un oficial militar a confirmat că un membru al echipajului a fost evacuat de urgență.

Deși Pentagonul nu a emis un comentariu oficial, autoritățile americane au declarat că instalațiile de propulsie ale navei nu au fost afectate, iar portavionul rămâne operațional.

Totuși, gravitatea incidentului a forțat decizia de a retrage temporar nava pentru reparații pe insula Creta, fără a se preciza durata opririi.

Probleme tehnice recurente și moral scăzut

USS Gerald R. Ford, care găzduiește peste 4.000 de marinari, a fost afectat de multiple probleme tehnice de-a lungul desfășurării sale.

Sistemul de toalete al navei este una dintre principalele surse de nemulțumire. Conform unui raport din 2020 al Biroului de Responsabilitate al Guvernului SUA, sistemele de canalizare ale navei necesită curățări frecvente cu acid, la un cost de 400.000 de dolari pentru fiecare intervenție.

Presa americană a relatat că blocajele frecvente duc la cozi lungi și disconfort pentru echipaj.

Marina americană a admis recent existența acestor probleme, dar a precizat că „incidentele de blocare sunt abordate prompt de personal calificat în controlul avariilor și inginerie, cu timpi de nefuncționare minimi”.

Cu toate acestea, perioada prelungită petrecută pe mare și condițiile dificile de lucru au afectat semnificativ starea de spirit a echipajului.

Senatorul american Mark Warner, vicepreședintele Comisiei de Informații a Senatului, a criticat decizia președintelui Donald Trump de a prelungi desfășurarea portavionului.

„Ford și echipajul său au fost împinși în pragul prăpastiei după aproape un an pe mare și au plătit prețul deciziilor militare nesăbuite ale președintelui Donald Trump”, a declarat Warner.

În replică, Marina a transmis luna trecută o declarație, în care subliniază că „operațiunile sale în medii dinamice necesită o dedicare imensă din partea tuturor marinarilor” și că cerințele de întreținere a navei au scăzut odată cu progresul desfășurării.

Implicații militare

Portavionul, care transportă peste 75 de avioane militare, inclusiv F-18 Super Hornets, și este echipat cu un sistem radar sofisticat pentru controlul traficului aerian, a jucat un rol crucial în operațiunile militare din Orientul Mijlociu.

De la 28 februarie 2025, forțele americane au efectuat peste 7.000 de atacuri împotriva Iranului, folosind aeronavele de pe Ford.

Înainte de această desfășurare, nava a fost implicată în misiuni în Caraibe, inclusiv capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro și oprirea ambarcațiunilor de contrabandă cu droguri.

Conform The New York Times, USS Gerald R. Ford ar putea fi înlocuit de un alt portavion, USS George H.W. Bush, pregătit să fie desfășurat în Orientul Mijlociu.

În caz contrar, retragerea temporară a Ford ar putea crea un gol semnificativ în prezența militară a SUA în regiune, afectând operațiunile curente.

Ce poate face portavionul USS Gerald R. Ford

Portavionul USS Gerald R. Ford a fost livrat Marinei americane în mai 2017 și pus în funcțiune în iulie același an, înlocuind USS Enterprise (CVN 65), scos din uz după mai bine de cinci decenii de serviciu.

Această navă de război este considerată cea mai capabilă, adaptabilă și letală platformă de luptă din lume.

Portavionul poate transporta până la 90 de aeronave, inclusiv F-35 Joint Strike Fighter, F/A-18E/F Super Hornet, E-2D Advanced Hawkeye, avionul de atac electronic EA-18G Growler, elicoptere MH-60R/S, precum și drone.

Puntea de zbor dispune de trei elevatoare la margine în loc de patru.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE