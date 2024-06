Primul mandat, la 33 de ani

Ioan Iancu Popa devenea primar în Sântimbru la 1 februarie 1990, pe când avea 33 de ani. Primul mandat a fost cu foarte multe provocări firești, având în vedere că au fost și primii ani după Revoluție. „Foarte multă muncă, muncă cu care nu m-am mai întâlnit, dar am învățat din mers, am urmat și am respectat la virgulă legea și ne-am descurcat. Am fost fruntașii județului atunci și fruntași am fost și în 2020, când am fost prima comună din județ cu intabularea în întregime și gratuită pentru comună. Drumul către adevărata libertate a cetățeanului l-am pornit atunci cu retrocedarea terenurilor agricole – împărțitul pământului cum se spunea”, povestește edilul.

Iancu Popa mărturisește că după părerea lui, secretul care i-a adus 34 de ani la cârma comunei este să fii primar pentru toată lumea. „Știu că sună banal, dar cel mai important este să înțelegi că ești primarul tuturor, că ești om pentru fiecare om din comună, indiferent dacă te-au votat sau nu, indiferent de culoarea politică. Oamenii te-au ales și asta înseamnă că și-au pus încrederea în tine așa încât să-i înțelegi și să le înțelegi nevoile. Și trebuie să faci asta atât la nivel individual, cât și de comunitate”, a completat primarul. Ioan Iancu Popa și-a luat o primă zi liberă după 20 de ani de mandat.

«Mă duc până la primărie că am atâta treabă»

Primarul a fost ajutat în campanie și de fiul său, care îl descrie astfel: „În fiecare dimineață se trezește la 6.00, iar la 7 fără 10 iese cu mașina din curte și în două minute ajunge la primărie. Merge de fiecare dată să ajungă cu o oră înaintea tuturor. La ora 17.00 vine înspre casă, asta când vine la ora 17.00. Mănâncă, se odihnește 30-40 de minute, se trezește și ne spune mamei mele și mie aceleași cuvinte pe care ni le repetă de 15 ani aproape zilnic, inclusiv sâmbăta și duminica: «Mă duc până la primărie că am atâta treabă» și se duce. Dusterul alb rămâne în fața primăriei în fiecare seară până pe la orele 22.00-23.00, iar în colț la primărie se poate zări lumina de la birou. Și dacă arunci o privire înăuntru, nu vezi decât teancuri și teancuri de dosare”.

