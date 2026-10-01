Hârtia igienică standard poate fi aruncată în toaletă în majoritatea cazurilor, fiind concepută să se descompună rapid în apă, dar acest lucru depinde de starea instalației de canalizare și de tipul hârtiei utilizate, explică instalatorii consultați de TSN.

Poate hârtia igienică să fie aruncată în toaletă? Răspunsul la această întrebare depinde de mai mulți factori, inclusiv starea instalației de canalizare, materialul și diametrul țevilor, debitul de apă și tipul de hârtie utilizat.

Hârtia igienică obișnuită este concepută pentru a se descompune rapid în apă, ceea ce înseamnă că, în majoritatea cazurilor, poate fi aruncată în toaletă fără probleme, dacă sistemul de canalizare este în stare bună.

Reguli esențiale pentru utilizarea hârtiei igienice

Deși hârtia igienică standard este fabricată pentru a se descompune ușor, este important să nu aruncați cantități mari dintr-o dată.

Chiar și o hârtie bine proiectată are nevoie de timp pentru a se descompune complet. Dacă aruncați o cantitate semnificativă de hârtie, aceasta poate rămâne blocată în coturile țevilor sau pe depunerile deja existente.

Un alt semn de avertizare este scurgerea lentă a apei din toaletă. Acest lucru indică faptul că trecerea prin țevi ar putea fi parțial obstrucționată.

Când hârtia igienică poate cauza blocaje

Dacă locuiți într-o clădire veche, riscul de blocare a țevilor crește. De-a lungul anilor, în interiorul țevilor se pot acumula depuneri care micșorează diametrul acestora, iar hârtia igienică poate rămâne prinsă în aceste puncte problematice.

Riscul este mai mare în următoarele situații:

- Se aruncă o cantitate mare de hârtie deodată;

- Debit redus de apă din rezervor;

- Sistemul de canalizare a avut deja probleme anterior;

- Țevile sunt deteriorate sau au depuneri;

- Se utilizează hârtie igienică foarte groasă și cu mai multe straturi, care se descompune mai greu.

Dacă observați că toaleta se golește greu chiar și fără prea multă hârtie, problema ar putea fi deja una structurală a sistemului de canalizare.

Cum verificăm dacă hârtia igienică este potrivită

Pentru a afla dacă hârtia igienică este sigură pentru toaletă, încercați un test simplu acasă. Puneți câteva bucăți de hârtie într-un borcan cu apă, închideți-l și agitați-l. Dacă hârtia se descompune rapid în bucăți mici, este potrivită pentru a fi aruncată în toaletă.

Dacă rămâne întreagă sau formează o masă compactă, este mai bine să o aruncați la coșul de gunoi, mai ales în casele cu țevi vechi.

Ce să nu aruncați niciodată în toaletă

Un aspect esențial subliniat de instalatori este că nu tot ceea ce seamănă cu hârtia poate fi aruncat în toaletă.

Șervețelele umede, prosoapele de bucătărie, dischetele demachiante, bețișoarele de urechi și alte produse similare sunt mult mai rezistente decât hârtia igienică.

Acestea sunt create să nu se descompună rapid în contact cu apa și trebuie aruncate la coșul de gunoi, nu în toaletă. De asemenea, obiectele din bumbac, produsele de igienă personală și alte materiale nedegradabile pot provoca blocaje grave în țevi.

Ce trebuie să știți dacă aveți un sistem septic

Proprietarii de case cu sisteme septice trebuie să fie mai precauți. Este esențial să urmați recomandările producătorului și să alegeți hârtie igienică ce se descompune rapid în apă.