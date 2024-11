Mihaela Botezatu a dezvăluit în urmă cu ceva vreme cum s-au cunoscut și cum și-au dat seama că sunt atrași unul de altul. Doar un pas a mai fost până când au format un cuplu.

Silviu Prigoană și soția Mihaela și-au unit destinele în 2016. Într-un interviu mai vechi, ea a povestit cum l-a întâlnit pe Silviu Prigoană, chiar prin intermediul regretatului Marcel Toader.

„Eu trebuia să mă întâlnesc cu Marcel Toader în Bucureşti, voia să mi-o prezinte şi pe Maria, viitoarea lui soţie, iar când am ajuns în Capitală l-am sunat. El mi-a spus că este acasă la naşul lor, Silviu Prigoană, şi să vin şi eu, că este o cină între prieteni.

La momentul respectiv, eu îl priveam cu alţi ochi pe Silviu, pentru că îl ştiam doar de la televizor. Iniţial am refuzat invitaţia, mi se părea că nu am ce să caut la el acasă, dar Marcel a insistat, mi l-a dat pe Silviu la telefon, eu m-am tot scuzat, apoi, Marcel a revenit cu apelul şi, într-un final, obosită după drumul de la Sibiu, am acceptat să vin.

Atunci ne-am văzut pentru prima oară! Era multă lume, am făcut cunoştinţă cu toţi şi am sesizat că atunci când Silviu povestea ceva parcă mi se adresa direct. El a observat că eram cumva reticentă şi a început să-mi vorbească despre el, să-l pot cunoaşte mai bine. A doua zi am plecat la Sibiu, iar Silviu mi-a trimis mesaje şi am stabilit să povestim mai multe când mă întorc la Bucureşti’, a spus Mihaela Botezatu pentru revista Taifasuri, în 2018.

Silviu Prigoană a divorțat apoi de Adriana Bahmuțeanu, iar acesta a invitat-o pe Mihaela să-i fie parteneră la nunta lui Marcel Toader cu Maria Constantin.

„Apoi, m-a întrebat dacă vreau să-i fiu parteneră la nunta lui Marcel cu Maria, pentru că nu avea cu cine să meargă. Sincer, m-am gândit la ce ar putea să urmeze, dar am acceptat… Cert este că m-a cucerit cu inteligenţa lui, nu există întrebare la care să nu aibă răspuns, cu faptul că este un om bun şi iubitor şi un tată desăvârşit’, a mărturisit Mihaela Botezatu pentru revista Taifasuri.

Ca să ajungi bogat îţi trebuie ceva creier

Mihaela avea numai cuvinte de laudă la adresa soțului ei și nu s-a sfiit să spună ce a atras-o la acesta atunci când l-a întâlnit.

„Silviu este exact ceea ce visam pentru mine, în urmă cu ceva ani. Întotdeauna mi-am dorit un bărbat mai mare decât mine, să fie inteligent, să fie un om care a lăsat ceva în urma lui, să fie bogat, nu mi-am dorit niciodată un bărbat căruia să-i plătesc masa sau să-i cumpăr haine, ci unul căruia să nu-i lipsească nimic.Şi recunosc, sunt fericită că Silviu este avut, dar, înainte de asta, sunt fericită că este inteligent şi bun.

Ca să ajungi bogat îţi trebuie ceva creier, iar el are tot ce mi-am dorit, îmi oferă toată dragostea lui, este tandru şi iubitor. Sunt mândră de el şi creşte inima în mine când văd cât este de deştept’, a declarat Mihaela, soția lui Silviu Prigoană pentru sursa citata.

