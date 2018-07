Christina Rickardsson are acum 35 de ani și este un om cu o poveste de viață desprinsă dintr-un film de aventuri. Mama ei, Petronilia, a fugit din casa familiei pentru a scăpa de un frate abuziv atunci când Christina avea doar 15 zile, potrivit The Sun.

Femeia a dus-o pe Christina într-o peșteră, în luna aprilie a anului 1983, undeva la marginea orașului Diamantina din Brazilia, acolo unde, printre șerpi veninoși, păianjeni și scorpioni au trăit preț de cinci ani. Tânăra povestește cum tremura în brațele mamei ei la auzul animalelor sălbatice.

“Sărace lipite pământului, mâncam păsări pe care le vânam cu praștia și urcam mereu în oraș să vindem frunze uscate și flori pentru a cumpăra orez. Am prins încredere în a vâna și îmi aduc aminte și acum imensa mândrie pe care am simțit-o atunci când am ucis prima pasăre pe care am prajit-o desupra unui foc mic”, povestește Christina.

Ea și mama ei au cerșit pe străzile din Sao Paulo, acolo unde au fost scuipate și numite “gândaci”. Tânăra își aduce aminte cum de mai multe ori era să moară de foame.

Una dintre amintirile pe care Christina le are din copilăria grea pe care a avut-o este de la vârsta de 7 ani, atunci când a ucis un băiețel pentru o bucată de pâine.

“M-a lovit în față și ne-am luptat foarte tare. Eram întinsă pe jos când am văzut lângă mine o bucată mare de ciob dintr-o sticlă spartă. Am luat ciobul în mână. El s-a apropiat și fără să gândesc, i-am înfipt bucata de ciob în burtă cât de tare am putut. La început nu am simțit nimic. Apoi mâna mea s-a încălzit. Sângele i-a izbucnit din rană. Am luat pâinea de la băiat în timp ce țipa și se zvârcolea de durere. După ce am fugit departe, am început să mănânc. Dar am inceput să vomit. Realizarea a ceea ce am făcut m-a lovit”, a mai povestit tânăra.

Până la urmă, Christina alături de fratele ei, Patrique, au ajuns într-un orfelinat și în anul 1991 au fost adoptați de o familie din Suedia. În anul 2015 s-a întors pentru prima oară în 24 de ani în Brazilia și și-a regăsit mama care a fost diagnosticată cu schizofrenie.

În anul 2017, Christina a scris o carte numită “Never Stop Walking”. De asemenea, tânăra și-a deschis o fundație pentru ajutorarea copiilor pe care a numit-o Coelho Growth Foundation.

