Povestea unei femei crescute într-un centru de plasament care-și caută azi frații. „Mi se pare normal ca fiecare om să știe adevărul, să știe de unde e”

Acum trei ani, Cristina Ciurea era în vizită la una dintre surorile ei mai mari, cu care e și vecină de sat, în Cârlomanu, județul Teleorman. Discuțiile celor două femei au mereu un punct sensibil: cel în care își numără frații. În ziua aceea, când au ajuns la numărul 13, sora ei de 42 de ani i-a spus că ea mai știe de încă doi, un frate și o soră, pe care nu i-au cunoscut niciodată.



„Am un frate în București, care este acum inginer, cu care sunt în relații foarte bune.

Mai am un frate la Călmățuiu de Sus, sat Ionașcu;

Pe unu îl am în Spania de vreo 16 ani;

Am aici o soră de 41 de ani;

Am în următorul sat încă o soră de 46 de ani;

Am în Cehia un frate;

La Plosca, la fel, am un frate înfiat, care a fost dat de mic la casa de copii;

Mai am trei care sunt muți din cauză că s-a tras mama cu ei la bătrâne (a încercat să avorteze clandestin, în sat, n.r.), cum se făcea odată, și au capul turtit. Sunt la Videle la un centru specializat pentru ei;

Mai am în satul Bogdana, Teleorman, la ceva timp de aici, de la mine, un frate care are 30 de ani;

Și mai am doi, unu, Florinel, care e și el prin Canada;

Și unu care este în America.

Și pe ăștia doi pe care îi tot caut.

Și poate or mai apărea pe parcurs, nu știu sigur, cam așa apar”, numără din nou femeia.



Cristina e cea mai mică din familie. A rămas orfană înainte să învețe să meargă. Pe 9 octombrie 1996, când avea 8 luni, tatăl i-a omorât mama.



„A știut toată comuna Călmățuiu de Sus, a fost o faptă gravă”, explică ea.



A crescut cu sfaturile vecinilor: să fie cuminte, ca nu cumva tatăl ei să vină să o omoare și pe ea. Copilă fiind, nu înțelegea. Știa că tatăl ei e la un loc numit închisoare, dar nu știa de ce.



„Trecea rândul de pușcăriași, cu cătușele la mâini și capul în jos. Tot întrebam: ăsta e? ăsta e?”. Cristina avea 7 ani și bunica Florea, mama tatălui ei, a dus-o la Tribunalul din Alexandria, unde bărbatul și-a primit și pedeapsa: peste 11 ani, mare parte petrecuți la Penitenciarul Giurgiu.



Pe atunci, știa că bărbatul e închis, dar nu și pentru ce. În universul ei de copil de clasa I, care descoperă cifrele și literele, închisoarea nu avea încă o definiție. „Să-l văd prima dată, să știu că am tată, pentru mine era ceva nou”, își amintește Cristina.



Apoi, a continuat să meargă cu bunica la vizită, la penitenciar, dar „era urât, că nu știam ce să zic”.



Credea că femeia care o crește, bunica Floarea, e mama ei. „Pe la vârsta de 10 ani am observat că este puțin mai în vârstă. Toți colegii mei aveau mamele foarte tinere și doar am întrebat așa pur și simplu: dar tu ești mama mea?”.



Atunci și-a aflat parte din poveste. Bunica i-a povestit că tatăl ei, care era dependent de alcool, a aruncat cu cazmaua după mama ei și a lovit-o în cap. „Mi-a spus că n-a făcut-o intenționat, dar n-am crezut”.



Bunica a crescut-o cum s-a priceput ea mai bine. Era singura nepoată, iar bătrâna mai avea grijă de încă 5 băieți, 3 frați și doi verișori. „Am fost și cea mai mică, și cea mai răsfățată. Mi-a dat tot ce a avut”, spune tânăra.



Totul uneori însemna ciorbă de fasole făcută în oală de pământ sau varză călită. De Crăciun, însemna de fiecare dată păpuși Barbie.

„A încercat să facă tot posibilul să am și eu, nu egalitate, dar să merg la fel ca și colegii mei, să am și eu ceva la școală”, explică Cristina.

Dar copilăria de care-și amintește azi cu nostalgie s-a întrerupt brusc.



„Am întâmpinat o neplăcere la mine acolo, în comună, și m-au preluat cei de la casa de copii din Roșiorii de Vede. Am avut un vecin care a abuzat de mine, am fost violată la 11 ani și un pic. Și cam despre asta este vorba”. Se întâmpla în 2007. Bărbatul a fost închis și ea a fost preluată de serviciile sociale.



Ajunsă la centrul de plasament, simțea că nu poate trăi fără bunica ei. Apoi, s-a acomodat și a crezut-o pe „mamaia”, care i-a spus că, de îndată ce va fi posibil, o va lua acasă. Bunica a început să-și piardă tot mai mult din vedere, dar a continuat să o viziteze, uneori s-a dus și Cristina acasă, i-a trimis bani și au rămas „nedespărțite”, povestește tânăra.



Când avea 12 ani, tatăl ei a ieșit din închisoare. „Nu mi-a explicat absolut nimic. Că și-a plătit greșeala și atât. Nu a fost om să discute, să fie deschis cu mine: băi, uite, am greșit. Cu toate că astea nu sunt de greșit… ” (oftează).



A încercat să aibă o legătură cu el, dar nu a putut niciodată să-i spună „tată”. Pentru ea, a rămas Gheorghe și atât.



Cristina a stat în centrul de plasament din Roșiorii de Vede până la 18 ani. A ieșit de acolo în 2014, cu gândul de a-și întemeia propria ei familie. Terminase 12 clase, însă nu luase Bac-ul.



„Nu am mai încercat, că am făcut fetița și am rămas să o cresc. M-am grăbit puțin, pentru că mi-am dorit familie. Mi-a fost teamă că o să rămân iar singură și m-am gândit că atunci chiar nu mai aveam pe nimeni și am zis, din repezeală, să-mi fac o familie. Să fiu sigură că am unde să stau”.



Cristina: