Este vorba despre Eduard Andrei Popica, prefectul județului Vaslui anunțând, marți, într-o conferință de presă, că își dă demisia de onoare.

Ulterior anunțului, Eduard Andrei Popica a revenit cu un text, postat de Facebook, în care explică motivele pentru care a recurs la acest gest.

“A fost o onoare să îmi servesc țara și pe vasluienii mei dragi. O experiență pe care o voi purta suflet ca pe cel mai prețios dar”!

Astăzi (n.r. – marți) îmi anunț oficial demisia din funcția de prefect al județului Vaslui.



Este o demisie de onoare! Am înțeles sa fac acest lucru pentru ca Guvernul de care am fost susținut și care a susținut toate proiectele județului in ultimii doi ani și jumătate tocmai a fost demis.



Plec cu sentimentul datoriei împlinite!

In cei doi ani și cinci luni de mandat pot afirma cu responsabilitate ca am avut o conduita transparentă, iar Instituția Prefectului județul Vaslui a fost cea mai vizibila instituție din județ.



Am interacționat și am căutat in permanenta soluții la rezolvarea problemelor cetățenilor din județ in limitele legii.



Am reușit sa redau adevarata importantă celui mai mare punct de frontiera de la Est – Albița-reabilitand întreaga infrastructura rutieră, degradata de ani buni.



Am făcut toate demersurile pentru deschiderea unui punct de recoltare a sângelui la Vaslui. Spațiul este amenajat și ne aflam in faza de achiziție a aparaturii medicale. În perioada următoare va fi deschis și acest punct.



Am făcut demersuri la Ministerul Dezvoltării, obținând finantari pentru mai multe proiecte de infrastructura din județ.



La nivel de serviciu public de permise auto și Înmatriculări autovehicule am reușit sa reducem perioada de susținere a examenului pentru obținerea permisului de conducere, proba traseu, de la aproape 5 luni la o luna.

De asemenea, am deschis un ghișeu unde sunt preluate toate cererile la liber.



Spun ca am gestionat bine orice situație de urgentă, fie ca a fost vorba de inundații sau cod roșu de ninsori, fie plan roșu de intervenție la accidente rutiere și incendii.



Am demonstrat ca tinerețea nu reprezintă un impediment in a manageria o instituție chiar și la cel mai înalt nivel”, a fost mesajul transmis pe Facebook de Eduard Andrei Popica.

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale.

Prefectul asigură conducerea comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, asigură verificarea legalităţii actelor autorităţilor administraţiei publice locale şi poate ataca în faţa instanţei de contencios administrativ actele acestora pe care le consideră ilegale. Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi prerogativelor care îi revin potrivit legii, prefectul este ajutat de unul sau doi subprefecţi.

FOTO: Institutia Prefectului Judetul Vaslui

