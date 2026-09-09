Oficialii europeni și americani cred că războiul ruso-ucrainean va continua și anul viitor, în condițiile în care liderul rus Vladimir Putin nu a dat curs în mod concret ultimei inițiative de pace a administrației Trump, relatează Bloomberg.

Vladimir Putin intenționează să le facă o nouă iarnă grea ucrainenilor

Liderul autocrat de la Kremlin intenționează să intensifice atacurile asupra Ucrainei pe parcursul iernii, încercând să testeze din nou rezistența țării și determinarea aliaților săi occidentali, potrivit unor oficiali europeni care cunosc situația.

În pofida discuțiilor relansate recent de Donald Trump, care i-a trimis la Moscova, apoi la Kiev pe emisarii săi Steve Witkoff și Jared Kushner, nu s-au înregistrat progrese.

Discuții fără progrese tangibile

Ulterior, Donald Trump a discutat la telefon cu Vladimir Putin, iar conversația a fost catalogată drept „constructivă și destul de sinceră”. Cei doi lideri de stat au convenit să rămână în contact, potrivit Kremlinului.

De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că speră să se întâlnească cu Donald Trump la sfârșitul lunii septembrie, după ce admis că războiul va continua, având în vedere rezultatele vizitei lui Witkoff la Moscova.

„Discuțiile cu aliații europeni și americani vor continua la nivelul consilierilor de securitate națională, iar Ucraina dorește noi negocieri trilaterale cu Washingtonul și Moscova în această toamnă”, a transmis șeful statului ucrainean.

Rusia se simte încurajată de diplomația lui Trump și nu vrea să facă nicio concesie

Kremlinul susține că este deschis unei soluții pașnice, dar cu condiția ca Ucraina să-i cedeze, în primă fază, regiunea Donbas și să recunoască drept teritorii rusești celelalte teritorii ucrainene ocupate. Această cerere a fost respinsă în repetate rânduri de conducerea de la Kiev, care propune în schimb un armistițiu pe liniile actuale ale frontului și nerecunoașterea teritoriilor ucrainene ocupate drept teritorii rusești.

Potrivit unor surse citate de Bloomberg, Putin nu a dat semne că ar fi dispus să își modereze pozițiile, în pofida noilor semnale venite din partea SUA, care sugerează necesitatea unor idei noi pentru a relansa negocierile de pace.

Oficialii europeni se așteaptă ca Rusia să își intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice și termice a Ucrainei în următoarele șase luni, în încercarea de a face viața insuportabilă pentru civili. De asemenea, Moscova ar putea recurge la noi atacuri hibride și interferențe politice în Europa pentru a slăbi sprijinul față de Ucraina.

Statele Unite și aliații europeni pregătesc noi livrări de arme

În fața intensificării conflictului, aliații occidentali ai Ucrainei se mobilizează pentru a asigura livrări suplimentare de apărare antiaeriană. Națiunile europene intenționează să achiziționeze sisteme de rachete Patriot produse în SUA în baza listei de cerințe prioritare NATO pentru Ucraina (PURL).

„Trebuie să fim pregătiți pentru un conflict prelungit și pentru continuarea nevoilor Ucrainei în lunile și anii ce urmează. De asemenea, trebuie să luăm în calcul și alte scenarii posibile”, a subliniat subsecretarul american pentru politici în domeniul apărării, Elbridge Colby, în cadrul unei ședințe a Grupului de Contact pentru Ucraina.

Putin se folosește de vizita emisarilor americani în scop electoral

Vladimir Putin a folosit vizita emisarilor americani pentru a-și consolida poziția pe plan intern înaintea alegerilor parlamentare din Rusia, programate în perioada 18-20 septembrie.

Liderul de la Kremlin i-a făcut pe emisarii americani să-l aștepte și i-a primit abia seara, după care a făcut declarații precum că ar fi dispus să negocieze doar pentru a liniști populația înainte de alegeri și de a alunga temerile legate de o nouă mobilizare.

Anterior, Putin a făcut tot posibilul pentru a scoate din cursa electorală candidații care pledează pentru oprirea războiului din Ucraina.

Negocierile trilaterale rămân incerte

Discuțiile trilaterale între oficiali din SUA, Rusia și Ucraina ar putea fi reluate după alegerile din Duma de Stat, susține Kremlinul, însă așteptările legate de progrese concrete rămân scăzute.

„Am avut progrese la Moscova. Avem idei noi, pe care le-am adus aici”, a declarat Witkoff într-o conferință de presă susținută la Kiev după întâlnirea cu Zelenski.