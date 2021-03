Prim-ministrul a explicat motivul pentru care a participat la ședința CNCCI de astăzi.

„Vreau să mă asigur că pacienții și personalul medical vor avea tot ce le trebuie pentru a trece cu bine peste valul 3 al pandemiei. Deocamdată, în România nu este o creștere accelerată a infectărilor și putem să împiedicăm acest lucru, dacă ne vaccinăm și dacă respectăm măsurile de protecție”, a spus premierul.

Premierul a spus că în timpul ședinței CNCCI, a solicitat creșterea numărului de paturi ATI, precum și asigurarea echipamentelor de protecție și a medicamentelor necesare pentru personalul medical și pentru pacienți.

”Ne pregătim însă și pentru un număr mai mare de cazuri, pentru a fi precauți și a nu fi luați prin surprindere. Din acest motiv am cerut:

1. Creșterea numărului real de paturi ATI la 1600. Identificarea unor spitale noi care ar putea sa se alăture celor existente în lupta anti-COVID.

2. Asigurarea stocurilor necesare de medicamente in toate spitalele care tratează pacienții cu COVID-19.

3. Asigurarea echipamentelor de protecție pentru cadrele medicale.

4. Un plan clar pentru situația in care va fi nevoie de detașări de cadre medicale.

5. Continuarea vaccinării in forță”.

Premierul a mai transmis că oamenii nu trebuie să uite că evoluția oandemiei depinde de fiecare, nu doar de autorități: ”Ne vaccinăm, respectăm măsurile de protecție și așa salvăm vieți”, a încheiat Florin Cîțu.

