În momentul în care au ajuns la biserică, copilul a început să plângă, iar mama a încercat să îl alăpteze.

Atunci preotul a început să ridice tonul, nemulțumit că trebuia să aștepte ca micuțul să fie hrănit, mai ales după întârzierea familiei.

„Trebuia să stai acasă!”, s-a răstit preotul. Deși cei prezenți au încercat să-l calmeze, preotul a continuat cu reproșurile: „Calm, calm, dar nici chiar așa! Eu acum, în loc să fac botezul, trebuie să aștept să-i dea mâncare copilului! De ce ați întârziat? Nu puteați să-i dați de mâncare înainte să veniți? De asta am tensiune, pentru că aţi întârziat! Dacă veneați la timp, nu era nicio problemă!”.

Botezul s-a desfășurat în cele din urmă, dar într-o atmosferă tensionată.

Mitropolia a fost informată despre incident și a transmis că slujbele trebuie să se desfășoare în liniște și pace, așa cum se cuvine unui moment de rugăciune.

Reprezentanții Arhiepiscopiei Iașilor au precizat că situația este regretabilă, iar preotul va fi mustrat pentru comportamentul său.

„Este evident că rânduiala Tainei Sfântului Botez trebuie să se desfășoare într-o atmosferă de liniște și rugăciune. Regretăm reacția nepotrivită surprinsă în acea înregistrare! Părintele din satul Hoisești, comuna Dumești, a fost rugat ulterior să-și explice atitudinea și și-a exprimat regretul sincer pentru acest incident singular, petrecut în comunitatea parohială respectivă”, au transmis reprezentanții instituției.