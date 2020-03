De Ana Hațeg,

Preotul paroh Juan Manuel García de la biserica Our Lady of the Assumption din orașul Arroyo de la Luz, provincia spaniolă Cáceres, ține slujbele și face binecuvântări de pe acoperișul lăcașului de cult, notează Spainʼs News.

Arroyo de la Luz e focarul de Covid-19 din regiune.

Tocmai faptul că orașul unde slujește e cel mai afectat din zonă l-a determinat pe preot să ține slujbele de la înălțime, de unde, spune el, poate binecuvânta nu doar oamenii, ci și locuințele, spitalele și azilele.

Preotul a anunțat de marți seară că va face acest lucru, așa că localnicii din apropierea bisericii au ieșit la ferestre să-l vadă și să asiste, fie și de la distanță, la slujbă. Ceilalți au urmărit-o pe internet.

y aquí el vídeo pic.twitter.com/9SqjiZddnB — MrInsustancial (@MrInsustancial) March 25, 2020

Ceremonia liturgică a început la 12.00. Preotul a urcat pe acoperiș în veșmintele bisericești și cu microfonul în mână. Pe acoperiș îl aștepta, gata montată, camera video.

Mai târziu, a declarat pentru Spainʼs News că l-au inspirat să caute un loc neconvențional pentru slujbă preoții italieni, care au ieșit din biserici și au binecuvântat oamenii din stradă. Iar urcatul pe acoperiș n-a fost o problemă pentru el.

Nu mi-a fost greu să mă urc pe acoperiș, avem scară până sus, și nici nu mi-e frică de înălțime. Preotul paroh Juan Manuel García:

