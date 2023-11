Începe procesul în cazul morții Ioanei-Antonia Ivanciu, o tânără care s-a stins în urma unui accident din parcarea mall-ului AFI din București.

Tânăra a decedat după 22 de zile de spitalizare, în duminica de Paști. Ea fusese pasagera din dreapta a mașinii conduse de soțul ei, Aurel Ivanciu, lovită în plin de un Volkswagen Tiguan condus de preotul teleormănean Marius Vișan.

Imaginile de pe camerele de supraveghere, postate de bloggerul Zoso, au fost îndelung discutate. Din mai multe motive:

mașina a fost lovită cu 55 km/h, de 11 ori viteza permisă în parcare;

din filmarea surprinsă de camerele de supraveghere se vede că preotul lovește și alte autovehicule înainte.

Experții au constatat că mașina șoferului inculpat n-avea defecțiuni și au subliniat că accidentul nu s-ar fi produs, dacă bărbatul s-ar fi oprit când a lovit celelalte autoturisme din parcare.

El a fost urmărit penal pentru ucidere din culpă, după ce fusese acuzat inițial de omor, și trimis în judecată la sfârșitul lunii octombrie.

Acum, din 2 noiembrie, dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Sector 6, aflându-se, în prezent, în faza camerei preliminare.

Nu există, deocamdată, un termen stabilit pentru camera preliminară, faza în care inculpatul poate contesta probele din dosar ori rechizitoriul întocmit.

„E mașină din 2022”

„Fata noastră a murit de Înviere, când preotul care a făcut accidentul dădea lumină. Nu ne putem obișnui cu asta”, spuneau, anul trecut, cei din familia ei.

Anul trecut, Aurel Ivanciu, șoferul mașinii lovite și soțul Antoniei, a povestit un moment petrecut imediat după impact.

Șoferul care a produs accidentul, despre care ulterior au aflat că este preot paroh într-un sat din județul Teleorman, a revenit lângă mașina lovită. „Mi-a spus ceva de genul «prietenaș, poți să mă omori, că n-am ce să fac».

Ce au spus martorii

În dosar se află și declarații de martori. Unul dintre aceștia a menționat că a sunat la 112 fără să vadă accidentul, auzind doar zgomotul produs în parcare.

„Declar că nu am văzut modalitatea de producere a accidentului. Am luat hotărârea să sun la 112 după ce am auzit zgomotul unei lovituri și plecarea în trombă, gândindu-mă că cineva încerca să facă rău în sensul de a lovi mai multe mașini ca și cum ar fi fost nervos, în special din cauza demarării în trombă”.

Intenția ar fi fost negată de preot, care n-ar fi dat decât o singură declarație, cea inițială. Șoferul din Teleorman le-ar fi spus anchetatorilor, conform Gândul, că „încercase să parcheze mașina, a lovit două și apoi, speriat, a accelerat”.

