„Bine ai venit la Casa Albă, Commander”, a scris președintele american pe Twitter, în dreptul pozei cu patrupedul.

O înregistrare video pe acelaşi cont îl prezintă publicului pe „noul micuţ al familiei Biden”. Cățelul a fost filmat în timp ce se juca afară, pe peluza de sud a Casei Albe.

Welcome to the White House, Commander. pic.twitter.com/SUudQnPv29