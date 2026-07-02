Liderul USR insistă că singura concesie în fața PSD la care partidul este dispus, în acest moment, este ca viitorul premier al unui nou guvern, cu puteri depline, să fie altcineva în afară de Ilie Bolojan.

Varianta Siegfried Mureșan prim-ministru, cea mai bună soluție pentru USR

Schimbarea lui Bolojan din funcția de prim-ministru a fost obiectivul social democraților atunci când au organizat, alături de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), moțiunea de cenzură, votată pe 5 mai.

Fritz crede că soluția cea mai bună pentru deblocarea crizei politice este ca președintele Nicușor Dan să-l desemneze premier pe Siegfried Mureșan, lider liberal propus șefului statului de către PNL (Partidul Național Liberal), USR și UDMR (Uniunea Democrată a Maghiarilor din România).

În cazul în care președintele Nicușor Dan continuă să nu accepte să-l nominalizeze prim-ministru pe Mureșan, atunci USR ar alege soluția alegerilor anticipate, susține Dominic Fritz. PNL, USR și UDMR au împreună aproximativ 170 de voturi în Parlament, iar pentru a putea fi votat un nou cabinet este nevoie de minimum 233 de voturi.

Nici PSD, care l-a propus premier pe Sorin Grindeanu, nu are singur voturile necesare pentru învestirea unui guvern format din membri proprii. În aceste condiții, pentru învestirea unui nou executiv, fiecare parte are nevoie de voturile unor parlamentari de la Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și/sau parlamentari neafiliați ori din alte grupuri.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat miercuri, 1 iulie, că partidul va iniția procedurile de demitere a președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a refuzat să desemneze un nou premier.

Liderul Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, premier interimar al României, de la începutul lunii mai, a declarat miercuri,1 iulie, la podcastul Friendly Fire realizat de Vlad Petreanu și Moise Guran, că nu se așteaptă ca, până la finalul lunii iulie, criza să se rezolve.

„Acum, oricum, pare o pauză de aproximativ două săptămâni, în care sper că înţelepciunea politică va face ca declaraţiile să se reducă ca intensitate, în care sper că înţelepciunea şi responsabilitatea pentru ţara asta totuşi vor prevala, pentru că nu e de glumă”, a spus Ilie Bolojan, citat de news.ro.

Anterior, într-un interviu acordat TVR, preluat parțial de Libertatea, Bolojan a acuzat din nou PSD că a declanșat criza politică actuală.

Parlamentul, convocat în sesiune extraordinară

La finalul lunii iulie, liderii politici vor să convoace o sesiune parlamentară extraordinară pentru votarea unor legi necesare accesării ultimelor tranșe de bani (5 și 6) din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), programul Uniunii Europene de refacere a economiilor țărilor membre după pandemia de Covid 19.

România mai poate accesa aproximativ 7 miliarde de euro din PNRR, program care se încheie la 31 august. Pentru a lua acești bani, instituțiile publice trebuie să finalizeze mai multe reforme și aproximativ 7 mii de investiții, după cum a explicat, recent, într-o analiză, Libertatea.ro. Până acum, instituțiile publice și private din România au accesat aproximativ 13 miliarde de euro din PNRR, începând cu 2021.

Liderul USR spune că o nouă Lege a salarizării bugetarilor, obiectiv prevăzut în PNRR, ar putea să nu mai fie pe lista reformelor ce trebuie realizate în schimbul banilor.

„Mai sunt cinci reforme care trebuie făcute. Eu sunt destul de optimist, poate cu excepția legii salarizării, că vor găsi o majoritate în Parlament. Acum, dacă asta poate să fie și o sesiune (n.red. – sesiune extraordinară) unde vin parlamentarii din concediu să voteze fizic, cu bile, un nou Guvern, am dubiile mele”, a completat președintele USR.

USR nu exclude o alianță electorală cu PNL

În cazul în care președintele Nicușor Dan continuă să nu accepte să-l nominalizeze prim ministru pe Siegfried Mureșan, liderul liberal propus șefului statului de către PNL, USR și UDMR, atunci USR ar alege soluția alegerilor anticipate, susține Dominic Fritz.

Președintele USR mai spune că, în eventualitatea organizării unui scrutin pentru alegerea unui nou parlament (variantă neagreată totuși de președintele Nicușor Dan), USR ar discuta cu PNL o alianță electorală.

„Desigur e ceva despre ce vom discuta. Ne dorim și asta am spus (n.red. – că trebuie) să avem un bloc reformist în România. Cred că și faptul că am propus acum un premier pentru un bloc reformist e o dovadă pentru această dorință. Cum arată asta? În ce formă o vom face? Asta este o discuție de viitor”, explică Fritz în interviul acordat Libertatea.ro.

După ultimele consultări cu liderii politici, președintele Nicușor Dan a declarat, marți, 30 iunie, că în acest moment, responsabilitarea deblocării crizei politice prin formarea unei coaliții care să voteze, în Parlament, un nou Guvern cu puteri depline aparține președinților partidelor.

„După două luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe sigur 233 de oameni care sigur vor vota. Îmi închipui că trebuie să fie un acord, dar eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni. Problema este dacă există o majoritate care susține un guvern și în momentul ăsta nu există o majoritate. Responsabilitatea este la partide”, a spus președintele.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE