Această creștere de preț a reaprins o dezbatere intensă în mediul online: mai merită să cumperi o Dacie Logan la aproape 19.000 de euro sau există alternative mai convingătoare?

Dacia Logan la peste 19.000 de euro: cum s-a ajuns aici

Creșterea prețului Loganului nu este un caz izolat. Inflația, normele de poluare, costurile de producție și echipamentele de siguranță obligatorii au împins toate modelele entry-level într-o zonă de preț care, până recent, părea de neconceput.

Totuși prețurile unui Logan nou pornesc de la 14.590 de euro și cresc în funcție de model și echipare.

Astăzi, Logan Journey Full, disponibil la prețul de 19.100 de euro, oferă:

cutie automată (CVT),

sistem multimedia modern,

asistență la condus,

posibilitate GPL din fabrică,

costuri de întreținere reduse.

Problema nu este ce oferă, ci cu ce automobile concurează la acest preț.

Dacia Logan Journey 2025 la 19.110 euro. Foto: Captură ecran Dacia

Alte mașini noi disponibile la acest buget

La acest buget, de 19.000 de euro, Dacia nu mai este singură. Piața din România oferă alternative diverse, de la SUV-uri asiatice la hatchback-uri compacte europene, potrivit sursei citate.

De exemplu:

KGM Tivoli – SUV cu 163 CP și 4 cilindri. Are: motor 1.5 Turbo, 163 CP, cutie automată Aisin cu convertizor, construcție robustă, posibilitate GPL oficial. Ca minus portbagajul este de 427 de litri, sub cei 528 de litri ai Loganului.

– SUV cu 163 CP și 4 cilindri. Are: motor 1.5 Turbo, 163 CP, cutie automată Aisin cu convertizor, construcție robustă, posibilitate GPL oficial. Ca minus portbagajul este de 427 de litri, sub cei 528 de litri ai Loganului. MG ZS – SUV-ul „value for money”. MG ZS a devenit rapid un hit datorită dotărilor: camere 360°, interior cu materiale moi, infotainment modern, 7 ani garanție. Are un motor de 1,5 aspirat, mai lent și care consumă mai mult.

– SUV-ul „value for money”. MG ZS a devenit rapid un hit datorită dotărilor: camere 360°, interior cu materiale moi, infotainment modern, 7 ani garanție. Are un motor de 1,5 aspirat, mai lent și care consumă mai mult. Hyundai i30 – pentru cei care nu vor SUV, i30 oferă o clasă superioară de rafinament. Are un motor mai fiabili, oferă confort la drum lung, însă la 19.000 de euro nu este „full”, trebuie făcute compromisuri la dotări.

– pentru cei care nu vor SUV, i30 oferă o clasă superioară de rafinament. Are un motor mai fiabili, oferă confort la drum lung, însă la 19.000 de euro nu este „full”, trebuie făcute compromisuri la dotări. Suzuki Swift – perfectă pentru oraș, noua generație Swift este o alegere pragmatică pentru oraș. Are Mild Hybrid extrem de eficient, consum foarte mic și sisteme de siguranță standard. Însă spațiul este mai mic, la fel și portbagajul.

– perfectă pentru oraș, noua generație Swift este o alegere pragmatică pentru oraș. Are Mild Hybrid extrem de eficient, consum foarte mic și sisteme de siguranță standard. Însă spațiul este mai mic, la fel și portbagajul. Renault Clio – fratele mai „șic” al Loganului. Împarte tehnologia cu Loganul, dar vine cu un plus de stil. Are un design atractiv, materiale mai bune și vine cu echiparea Esprit Alpine. Însă este mai strâmt în spate decât Loganul.

Ce spun românii pe Facebook: de la mândrie la ironie

Creșterea prețului Loganului a stârnit reacții puternice. Comentariile sunt de multe ori la poluri opuse, unele apărând modelul Dacia, altele ironizând prețul mare.

„Cam de asta este cea mai vândută marcă din Europa! Dar na, ce să zic, «ăia e proști». Toată Europa e plină de Dacia”, a scris un român.

„Degeaba încercați antireclamă, Dacia tot lider de piață rămâne. La 19.000 euro iei Dacie ultra full, cu 120 de cai putere, GPL din fabrică, cutie automată”, a adăugat altcineva.

Pe de altă parte, un român a scris: „Îmi iau Passat și mai rămân și cu bani”.

„Un coteț, pe roți. Trebuie să nu ai ce face cu banii ca să cumperi așa ceva la prețul ăsta”, a comentat un alt utilizator pe Facebook.

„Asta e raportul cerere-oferta. Mai ales când toți românii care își fac credit pe 5 ani la o Dacie nouă nu vor să recunoască că au luat țeapă. Am avut Dacii, mașini de firmă, ani la rând și toate au fost niște gunoaie, dar nu o să auzi niciodată un proprietar care face eforturi pentru a plăti un Logan să îl vorbească de rău”, concluzionează altcineva.

Datele din cadrul celui mai recent test ADAC privind costurile auto, arată că Dacia are cele mai ieftine mașini de condus.