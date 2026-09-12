Muncitorii de la Liberty Galați lucrează fără salarii, sindicatele cer intervenția de urgență a Guvernului

Combinatul siderurgic Liberty Galați se confruntă cu o criză socială și economică de proporții. Sindicatul Cartel ALFA trage un semnal de alarmă ferm și solicită intervenția directă a Guvernului României, avertizând că mii de muncitori lucrează fără salarii.

Potrivit informațiilor transmise de sindicat, angajații combinatului siderurgic continuă să vină la muncă în condiții extrem de dificile, fără garanția că își vor primi salariile la timp. Organizația sindicală susține că ultima plată integrală a salariilor s-a făcut pentru luna aprilie, iar de atunci oamenii au primit doar plăți parțiale sau au fost lăsați fără venituri.

„Salariaţii continuă să vină la muncă şi să asigure paza, întreţinerea şi securitatea activelor Combinatului, deşi nu sunt plătiţi pentru munca prestată. Ultima plată integrală a salariilor a fost făcută pentru luna aprilie, iar în luna mai angajaţii au primit doar câte 1.500 de lei. De atunci, nu au mai primit salariile cuvenite. În timp ce oamenii îşi îndeplinesc în continuare obligaţiile de serviciu, activitatea Combinatului este blocată, iar restanţele salariale se acumulează de la o lună la alta”, a transmis Cartel Alfa, într-un comunicat.

Reprezentanții CNS Cartel ALFA critică atitudinea pasivă a autorităților și subliniază că statul român are datoria morală și legală de a proteja lucrătorii și de a găsi o soluție viabilă pentru platforma industrială de la Galați.

Sindicaliștii atrag atenția că întârzierile la plata salariilor afectează grav mii de familii care depind direct de funcționarea fostului Sidex Galați. În lipsa unor venituri sigure, angajații se confruntă cu imposibilitatea de a-și achita utilitățile, ratele bancare sau cheltuielile zilnice de subzistență.

„Nu putem vorbi despre protejarea unui obiectiv de importanță strategică în timp ce oamenii care îl țin în viață sunt lăsați fără venituri. Nu putem vorbi despre responsabilitate socială în timp ce salariații sunt puși să aleagă între a continua să muncească fără bani și a-și pierde drepturile”, au mai transmis reprezentanții Cartel Alfa.

Cartel ALFA solicită Guvernului să își asume responsabilitatea și să intervină pentru rezolvarea crizei de la Liberty Galați. Aceștia solicită Executivului:

Plata de urgență a salariilor restante.

O soluție concretă pentru continuarea activității Combinatului.

Transparență totală privind vânzarea Combinatului.

Protejarea drepturilor salariaților.

„Nu vom accepta ca soluția pentru criza combinatului să fie demisia salariaților și renunțarea acestora la drepturile prevăzute în contractele colective de muncă. (...) CNS Cartel ALFA solicită premierului și reprezentanților Guvernului să convoace de urgență reprezentanții sindicatelor, ai administrației și ai instituțiilor responsabile pentru a prezenta un plan concret pentru plata salariilor restante și pentru salvarea Combinatului Siderurgic Galați”, au mai transmis reprezentanții Cartel Alfa.