Conform datelor actualizate la 1 august 2026, diferențele de preț ating un maximum de 13,21 lei/mc, ceea ce înseamnă că un locuitor din Călărași plătește mai mult decât dublu față de un locuitor din Ploiești pentru același consum.
10 lei/mc apă în Ploiești și 23 lei/mc de apă în Călărași
Tariful mediu la nivel național este de 16,51 lei/mc, fără TVA, arată cifrele ANRSC, iar în topul celor mai mici tarife se află:
- Ploiești (Apa Nova Ploiești): 10,02 lei/mc, fără TVA
- București (Apa Nova București): 10,98 lei/mc, fără TVA
- Chiajna, Ilfov (Veolia România): 11,05 lei/mc, fără TVA
- Timiș (Aquatorontal): 11,36 lei/mc, fără TVA
- Bihor, Borș (Apă Canal Nord Vest): 12,21 lei/mc, fără TVA.
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Pe de altă parte, cele mai mari prețuri sunt înregistrate în:
- Călărași (Ecoaqua): 23,23 lei/mc, fără TVA
- Vaslui (Aquavas): 21,49 lei/mc, fără TVA
- Iași (APAVITAL): 21,17 lei/mc, fără TVA
- Neamț (Compania Județeană Apa Serv): 20,72 lei/mc, fără TVA
- Galați (Apă Canal): 20,46 lei/mc, fără TVA.
Cum se explică diferențele mari de preț la apă
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Diferențele de tarif pot fi explicate, potrivit analizei menționate, prin:
- nivelurile de investiții în infrastructura de apă și canalizare
- costurile de operare
- sursele de apă
- dimensiunea rețelelor administrate de fiecare operator.
Deși tarifele se actualizează lunar, în luna august 2026 nu s-au înregistrat modificări semnificative în clasament față de luna iulie.
Astfel, Călărași, Vaslui și Iași ocupă în continuare primele poziții în topul celor mai scumpe servicii, iar Ploiești, București și Chiajna rămân cele mai accesibile opțiuni pentru consumatori.
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