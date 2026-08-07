Conform datelor actualizate la 1 august 2026, diferențele de preț ating un maximum de 13,21 lei/mc, ceea ce înseamnă că un locuitor din Călărași plătește mai mult decât dublu față de un locuitor din Ploiești pentru același consum.

10 lei/mc apă în Ploiești și 23 lei/mc de apă în Călărași

Tariful mediu la nivel național este de 16,51 lei/mc, fără TVA, arată cifrele ANRSC, iar în topul celor mai mici tarife se află:

Ploiești (Apa Nova Ploiești): 10,02 lei/mc, fără TVA

București (Apa Nova București): 10,98 lei/mc, fără TVA

Chiajna, Ilfov (Veolia România): 11,05 lei/mc, fără TVA

Timiș (Aquatorontal): 11,36 lei/mc, fără TVA

Bihor, Borș (Apă Canal Nord Vest): 12,21 lei/mc, fără TVA.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Pe de altă parte, cele mai mari prețuri sunt înregistrate în:

Călărași (Ecoaqua): 23,23 lei/mc, fără TVA

Vaslui (Aquavas): 21,49 lei/mc, fără TVA

Iași (APAVITAL): 21,17 lei/mc, fără TVA

Neamț (Compania Județeană Apa Serv): 20,72 lei/mc, fără TVA

Galați (Apă Canal): 20,46 lei/mc, fără TVA.

Cum se explică diferențele mari de preț la apă

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Diferențele de tarif pot fi explicate, potrivit analizei menționate, prin:

nivelurile de investiții în infrastructura de apă și canalizare

costurile de operare

sursele de apă

dimensiunea rețelelor administrate de fiecare operator.

Deși tarifele se actualizează lunar, în luna august 2026 nu s-au înregistrat modificări semnificative în clasament față de luna iulie.

Astfel, Călărași, Vaslui și Iași ocupă în continuare primele poziții în topul celor mai scumpe servicii, iar Ploiești, București și Chiajna rămân cele mai accesibile opțiuni pentru consumatori.

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