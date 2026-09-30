Cum vrea McDonald's să scumpească burgerii cu ajutorul Inteligenței Artificiale

McDonald’s folosește inteligența artificială pentru a ajusta dinamic prețurile produselor din meniuri, atât în SUA, cât și pe alte piețe internaționale. Această tehnologie stabilește „prețul optim” pentru fiecare locație, bazându-se pe cât ar fi dispuși clienții să plătească.

Diferențe de preț pe distanțe mici

Prețurile variază semnificativ chiar și între restaurante din același oraș. De exemplu, în Fresno, California, un Big Mac costă 5,69 dolari într-o locație, dar 6,89 dolari într-o alta aflată la doar doi kilometri distanță.

Diferența de 21% este rezultatul ajustărilor automate sugerate de AI, potrivit Reuters. Francizele McDonald’s au acces la o interfață care afișează mesaje precum: „Restaurantul dumneavoastră prezintă o SENSIBILITATE MEDIE la prețuri”, indicând cât de mult sunt dispuși clienții să plătească în zonă.

Totuși, unii proprietari de francize susțin că sunt presați de companie să folosească acest sistem.

Presiuni asupra francizaților

Deși McDonald’s susține că francizații sunt liberi să își stabilească prețurile, documente interne arată că firma monitorizează respectarea recomandărilor algoritmului. „Nu prea mai ai de ales”, a declarat Karen King, fostă proprietară de franciză.

CEO-ul McDonald’s, Chris Kempczinski, a afirmat în 2026 că „neconformitatea privind prețurile poate influența reînnoirea contractelor”. Compania a inclus în standardele de afaceri din 2026 obligativitatea de a lucra cu consultanți aprobați de McDonald’s pentru stabilirea prețurilor.

Proprietarii primesc recomandări cel puțin de trei ori pe an, iar abaterile pot atrage apeluri din partea corporației, mai scriu cei de la Reuters.

Controverse legale și reacții publice

Sistemul dinamic de prețuri a generat și probleme juridice. În Connecticut, un francizat a devenit viral după ce algoritmul a recomandat un preț de 18 dolari pentru un singur Big Mac.

Acest caz a dus la un proces, în care proprietarul susține că McDonald’s a încercat să îl excludă din rețea din motive discriminatorii. De asemenea, în timpul pandemiei și al inflației ulterioare, mai mulți francizați au spus că platforma AI sugera creșteri mari de prețuri.

Motivul este simplu: McDonald’s câștigă o parte semnificativă din veniturile fiecărui restaurant, iar prețurile mai mari înseamnă profituri mai mari pentru corporație.

Aceste practici nu sunt bine primite de public. Alte companii din SUA, precum Wendy’s sau Instacart, au renunțat la inițiative similare după reacții negative.

Walmart a fost, de asemenea, forțat să declare că nu va folosi date personale pentru ajustarea prețurilor, după ce clienții au criticat o inițiativă legată de etichete digitale.

Companiile adoptă AI în forță

În ciuda criticilor, alte firme continuă să investească în AI. Yum Brands, proprietarul KFC și Taco Bell, dezvoltă meniuri drive-thru dinamice care își ajustează ofertele în funcție de mașina care se apropie. Totuși, succesul acestora rămâne incert.