Cât costă cel mai scump iPhone 18 Pro Max în România: suma uriașă care întrece un laptop de gaming

Segmentul smartphone-urilor premium atinge noi praguri financiare pe piața din România, odată cu afișarea prețurilor pentru noile iPhone-uri 18 Pro și 18 Pro Max. Listările recente pentru precomenzi pe marile platforme de retail din România confirmă tendința clară de extindere a plajei de prețuri către praguri rezervate anterior laptopurilor de gaming sau device-urilor de nișă. Pentru utilizatorii care se gândesc să-și cumpere flagshipurile din acest an ale gigantului din Cupertino, achiziția unui nou telefon implică un buget substanțial ajustat la fenomenul crizei de memorii.

Cele mai scumpe iPhone-uri Pro de până acum

iPhone 18 Pro (6,3 inchi)

256 GB – 7.699,99 Lei

512 GB – 8.999,99 Lei

1 TB – 11.699,99 Lei

2 TB – 15.699,99 Lei

iPhone 18 Pro Max (6,9 inchi)

256 GB – 8.499,99 Lei

512 GB – 9.799,99 Lei

1 TB – 12.499,99 Lei

2 TB – 16.499,99 Lei

Varianta „entry” din gama Pro, echipată cu un ecran de 6,3 inchi și o capacitate de stocare de 256 GB, debutează de la prețul de 7.699 lei. Pentru cei care au nevoie de un spațiu mai generos pentru aplicații și fișiere media, versiunea de 512 GB urcă la 8.999 lei, în timp ce opțiunea de 1 TB depășește pragul celor 10.000 lei, ajungând la 11.699 lei.

Vârful configurației pentru modelul iPhone 18 Pro, reprezentat de noua variantă cu 2 TB spațiu de stocare, este stabilit la prețul de 15.699 lei.

În ceea ce privește flagshipul cu ecran extins de 6,9 inchi, iPhone 18 Pro Max, prețurile reflectă aceleași praguri diferențiale specifice generațiilor anterioare, dar raportate la o bază mai ridicată.

Astfel, versiunea de bază cu 256 GB stocare pornește de la 8.499 lei, urmată de varianta de 512 GB la prețul de 9.799 lei. Opțiunea de 1 TB este poziționată la 12.499 lei, oferind spațiul necesar sarcinilor de muncă ceva mai complexe, cum ar fi cele de captură video și procesare de date.

Cât costă cel mai scump iPhone 18 Pro Max

Cea mai scumpă configurație disponibilă în cadrul acestei serii este iPhone 18 Pro Max de 2 TB, listat la un preț de 16.499 lei.

Această sumă plasează telefonul într-o zonă de preț fără precedent pentru device-urile mobile convenționale, produse în serie, depășind costul multor laptopuri profesionale destinate creatorilor de conținut, editorilor foto/viceo, sau chiar a dezvoltatorilor software.

Costul ridicat e pus de Apple pe seama componentelor de ultimă generație, a sistemelor avansate de procesare grafică și a noilor tehnologii de stocare integrată.

RAMpocalipsa, de vină pentru prețurile iPhone 18 Pro și 18 Pro Max

Evoluția prețurilor din acest an este influențată direct de factori precum costurile de producție ale noilor cipuri, fluctuațiile valutare și cererea crescută pentru componente cu stocare extinsă.

În plus, integrarea senzorilor foto de dimensiuni mari și a noilor module de procesare dedicată pentru funcțiile de inteligență artificială contribuie la creșterea costului de fabricație per unitate, aspect reflectat direct în prețul final la raft.

Pentru a diminua impactul acestor sume asupra bugetului utilizatorilor, retailerii locali și operatorii telecom mizează pe programe flexibile de finanțare, opțiuni de buy-back cu bonusuri dedicate și pachete de eșalonare a plăților.