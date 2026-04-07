O nouă generaţie de servicii pentru pasageri

După finalizarea cu succes a programului de testare, care a certificat viteza de operare de 200 km/h, prima unitate Traxx Passenger este pregătită de drum, restul de 15 urmând să fie livrate conform calendarului stabilit, anunță marți, ARF, pe pagina de Facebook a instituției.

Faza de testare de anduranţă pentru flotă va începe în următoarele săptămâni, în paralel cu instruirea mecanicilor, iar livrările vor continua pe parcursul anului 2026.

„Alstom, lider global în mobilitate inteligentă şi sustenabilă, a livrat prima locomotivă electrică Traxx Passenger de serie produsă pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), marcând un reper important către o nouă generaţie de servicii pentru pasageri – mai curate, mai rapide şi mai eficiente – în baza contractului semnat cu ARF în ianuarie 2024”, anunţă compania.

Rutele pe care vor circula noile locomotive electrice

Transferul dreptului de proprietate asupra a locomotivei electrice Traxx Passenger – unitatea ARF002, de la furnizor către beneficiar, va avea loc, ulterior, după efectuarea probelor de anduranță (10.000 km) și a recepției finale la intrarea în serviciul comercial, respectiv la remorcarea trenurilor de călători.

Noile locomotive electrice vor circula pe o serie de rute, de pe rețeaua feroviară publică electrificată, după cum urmează:

Dej-Brașov-București-Constanța;

Timișoara-Arad-Brașov-București-Constanța;

Timișoara-Cluj-Napoca-Iași;

Iași/Suceava-București-Constanța.

Noile locomotive Alstom sunt proiectate pentru viteze mari și capacitate extinsă, putând tracta până la 16 vagoane de pasageri.

Datorită motoarelor de tracțiune complet suspendate și a sistemului de siguranță ERTMS de ultimă generație, acestea oferă călătorii mai rapide, sigure și interoperabilitate europeană deplină. Un punct forte al contractului este mentenanța asigurată de producător pentru o perioadă de până la 40 de ani.

