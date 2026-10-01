Tesla Model S, deținută de Hansjörg von Gemmingen-Hornberg, a intrat pe 30 septembrie 2026 în istorie drept prima mașină electrică care a atins 3.000.000 de kilometri parcurși, conform relatărilor publicației Piațaauto.md.

Autoturismul, produs în 2013, a fost condus de proprietarul său german cu o pasiune rar întâlnită pentru atingerea acestui record.

Cum a reușit Tesla Model S, cu motor schimbat de 13 ori, să atingă această performanță

Automobilul deținut de Hansjörg este un model cu tracțiune pe spate, echipat cu motorul Large Drive Unit (LDU).

Acest tip de motor a avut la început probleme tehnice, fiind necesară înlocuirea sa de 13 ori în primii ani de utilizare din cauza defecțiunilor legate de etanșări.

Cu toate acestea, după ce un service croat, EV Clinic, a implementat componente îmbunătățite, motorul actual a devenit mult mai fiabil.

La exact 1.800.000 km, electromotorul actual a primit acele componente modificate, care au eliminat complet orice problemă, a explicat Hansjörg.

Premieră mondială: Tesla Model S ajunge la 3.000.000 km parcurși. Foto: Piataauto.md

Acest motor a rezistat deja 1.200.000 km în forma sa actuală, necesitând doar patru schimburi de ulei în reductor, un indicator impresionant al durabilității sale.

Secretul unei baterii de 1.242.000 km

Durabilitatea bateriei actuale a mașinii este, de asemenea, remarcabilă. După ce primele trei baterii au fost înlocuite în garanție, Hansjörg a cumpărat una nouă, care a fost instalată acum 1.242.000 km.

În ciuda numărului impresionant de kilometri, bateria continuă să funcționeze, fapt confirmat chiar de proprietar.

Această baterie este probabil prima din lume de pe o mașină electrică care poate să se laude că a rezistat atât de mult și încă mai are rezerve de a merge mai departe, spune el.

Hansjörg a dezvăluit și câteva obiceiuri care au contribuit la longevitatea mașinii. Încarcă aproape întotdeauna mașina acasă, la o priză de 22 kW și doar până la 85-90%. A evitat pe cât posibil încărcările rapide, deși are acces gratuit pe viață la Supercharger, a explicat el.

Premieră mondială: Tesla Model S ajunge la 3.000.000 km parcurși. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Pasiune și disciplină pentru kilometri-record

Pentru a atinge această performanță, Hansjörg și-a dedicat viața conducerii.

În fiecare zi, face 3-4 ieșiri pe autostrăzile din Germania, acumulând peste 1.000 km zilnic.

Spune că prima ieșire începe de obicei foarte devreme, înainte de cafea, urmată de o pauză de încărcare acasă.

Această rutină strictă, combinată cu o situație financiară care îi permite să evite un job clasic, i-a permis să adune peste 400.000 km anual în ultimii ani.

Un parcurs impresionant al Tesla S

În noiembrie 2023, Hansjörg atingea deja 1,9 milioane km. În septembrie 2024, bărbatul a participat la un eveniment dedicat mașinilor electrice, când mașina sa ajunsese la 2.150.000 km.

Premieră mondială: Tesla Model S ajunge la 3.000.000 km parcurși. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

În mai 2025, Tesla depășise 2,4 milioane km, iar de atunci a mai parcurs 600.000 km în doar 16 luni și jumătate, cu o medie impresionantă de peste 36.000 km pe lună.

Pe 29 septembrie 2026, contorul mașinii a indicat 2.999.000 km, iar Hansjörg era deja pregătit pentru marea realizare.