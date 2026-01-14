Cu toate acestea, Donald Trump a reiterat că insula arctică este importantă pentru securitatea Statelor Unite, legând-o de proiectul de apărare antirachetă „Domul de Aur”, pe care președintele american îl vrea finalizat până la încheierea mandatului său, pe 20 ianuarie 2029.

„Vom vedea ce se va întâmpla cu Groenlanda”, a spus el din Biroul Oval, afirmând totodată că urmează să fie informat de vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio despre întâlnirea pe care cei doi au avut-o miercuri cu miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei.

Cu câteva ore înainte de întâlnire, Donald Trump a reiterat că includerea Groenlandei în Statele Unite este „vitală” atât pentru securitatea națională a țării sale, cât și pentru consolidarea NATO.

Întrebat dacă ar scoate Statele Unite din NATO pentru a anexa Groenlanda, președintele american a răspuns: „Cu siguranță nu voi renunța la opțiuni, dar Groenlanda este foarte importantă pentru securitatea națională, inclusiv a Danemarcei”.

Liderul republican de la Casa Albă a susținut că Danemarca nu poate apăra singură insula de China sau de Rusia, în timp ce Statele Unite sunt „capabile să facă totul, așa cum am aflat săptămâna trecută cu Venezuela”.