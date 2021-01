Prima reacție a lui Vlad Voiculescu în cazul managerului de la Spitalul din Găești: „Nu a greșit cu nimic”

Este prima reacție a ministrului sănătății după ce Belușică a anunțat luni, pe Facebook, că va imuniza anti-COVID orice persoană care se va prezenta la centru, pentru ca miercuri, într-un interviu pentru Libertatea, să bată în retragere.

”Ce am înțeles eu de la DSP este că au vaccinat doar medici și personal medical, ceea ce este absolut conform cu legea. Eu cred așa: omul nu a greșit cu nimic, pentru că a vaccinat doar medici și personal medical”, a declarat ministrul Sănătății pentru HotNews.ro, miercuri.

A respectat toate regulile și a fost dinamic, ceea ce este ok. Dacă ar fi vaccinat familii sau alte persoane care sunt în categoria III, atunci, practic, ar fi luat dreptul cuiva din categoria I, dintre medici și personalul medical, care sunt cei mai expuși. Vlad Voiculescu:

Despre reflectarea întocmai a declarațiilor și postărilor medicului în mass media, Voiculescu susține că ”Este un fake news bazat pe declarațiile lui bombastice. Declarațiile lui nu au nicio legătură cu faptele lui, care sunt conforme. Declarațiile domnului doctor dau de înțeles altceva decât ceea ce s-a întâmplat în realitate, iar ceea ce s-a întâmplat în realitate este conform cu strategia de vaccinare”.

Ce spunea dr. Belușică luni: ”Ne rămân doze și, decât să le arunc, mai bine le fac cui vrea să se vaccineze. Ăsta e raționamentul. După ce i-ai făcut diluția, se pot vaccina 5 persoane. Dacă ai vaccinat una și ai terminat vaccinarea, rămâi cu 4 doze care se aruncă. Este 12 euro o doză și e păcat de ele. Am zis că le fac cui dorește să se vaccineze”.

Dr. Laurențiu Belușică, managerul Spitalului din Găești

Miercuri, pentru Libertatea, medicul a bătut în retragere: ”Păi, am zis eu că am vaccinat în plus? V-am spus şi dumneavoastră că am propus să se vaccineze dacă rămân doze. Dacă nu rămân, nu se vaccinează. Nu mi-au rămas doze. Poate nu m-am exprimat bine, asta e, luaţi-mi gâtul acum”.

