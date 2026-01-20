Serghei Lavrov a comparat semnificația strategică a Crimeei pentru Rusia cu cea a Groenlandei pentru Statele Unite.

În cadrul unei conferințe de presă de la începutul acestui an, Lavrov a afirmat: „Crimeea nu este mai puțin importantă pentru securitatea Federației Ruse decât Groenlanda pentru Statele Unite. Este la fel”.

Totodată, oficialul rus a declarat că Rusia „monitorizează” situația din jurul Groenlandei, subliniind însă că „nu are nicio legătură cu acest subiect”.

Lavrov a respins zvonurile conform cărora Rusia sau China ar reprezenta o amenințare pentru insulă, considerând că „economiștii și politologii din Occident au demontat deja astfel de afirmații”.

Referindu-se la contextul istoric al Groenlandei, ministrul rus a menționat că „disputa privind Groenlanda se încadrează în problemele legate de moștenirea epocii coloniale. Doar la mijlocul secolului XX insula a devenit parte a Danemarcei, nu ca o colonie, ci ca teritoriu asociat Uniunii Europene”.

Lavrov a criticat, de asemenea, politicile administrației președintelui american Donald Trump, punând sub semnul întrebării angajamentul acestuia față de dreptul internațional. El a citat o declarație a lui Trump conform căreia „dreptul internațional nu îl interesează” și că normele internaționale sunt determinate de propria sa moralitate. „Este o afirmație interesantă”, a comentat Lavrov.

Anterior, Scott Bessent, 63 de ani, secretarul Trezoreriei SUA, a declarat că SUA consideră controlul Groenlandei „esențial pentru stabilitatea globală”. El a insistat că această măsură „este benefică pentru Groenlanda, Europa și SUA”.

