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Într-o postare succintă pe pagina sa de Facebook, Tomac a subliniat că a acționat cu bună-credință într-o perioadă complicată din punct de vedere politic și a lăsat de înțeles că părăsește această cursă cu conștiința împăcată.

Mesajul integral transmis de Eugen Tomac: „Plec mai departe împăcat”

Fostul premier desemnat a ținut să precizeze că planurile sale pentru Executiv ar fi putut aduce o schimbare reală și le-a mulțumit miniștrilor propuși care acceptaseră să facă parte din Cabinetul său.

„Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Mi-am asumat, într-un moment dificil pentru țară, această responsabilitate, pentru că, sunt convins, aș fi putut schimba în bine România. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în aceste zile pline, în încercarea de a forma un Guvern nou al României. Le mulțumesc în special colegilor care au acceptat să facă parte din această construcție. Am fi făcut o echipă excepțională împreună. Vă sunt profund recunoscător. Am jucat cinstit, democratic, fără a încălca nicio regulă și plec mai departe împăcat că am făcut tot ce a depins de mine pentru România. Mă întorc la familia mea, care mi-a lipsit enorm. Vă îmbrățișez!”.

Contextul crizei politice de la București

Retragerea lui Eugen Tomac vine în aceeași zi în care președintele Nicușor Dan a declarat public că „o soluție politică este cea care este potrivită” în acest moment pentru deblocarea situației executive.

Locul lui Tomac a fost luat imediat de Adrian Veștea, fost ministru și președinte de Consiliu Județean, considerat de șeful statului o figură cu o vastă experiență administrativă și o orientare clar prooccidentală. Deși mandatul s-a încheiat rapid, președintele i-a recunoscut public lui Tomac „seriozitatea, asumarea și responsabilitatea” din ultimele zile.

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